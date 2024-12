Τη λύση στο μυστήριο με τις μαύρες μπάλες, που εμφανίστηκαν ξανά σε παραλία του Σίδνεϊ, αναζητούν οι αρχές.

Οι μπάλες αδιευκρίνιστης προέλευσης κατέκλυσαν την παραλία την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου, με τους ιθύνοντες να καλούν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Οι απροσδιόριστες μάζες σε σφαιρικό σχήμα ξεβράστηκαν κατά μήκος του ανατολικού άκρου της παραλίας Σίλβερ και είναι πιθανότατα «fatbergs». Δηλαδή «συντρίμμια σε σχήμα μπάλας, ένας μεγάλος όγκος που αποτελείται κυρίως από λίπος, σαπούνια και άλλα στερεά απόβλητα».

Το συμβούλιο του Σάδερλαντ Σάιρ ηγήθηκε του καθαρισμού, αφού ένας κάτοικος της περιοχής ειδοποίησε την Αρχή Προστασίας του Περιβάλλοντος της Νέας Νότιας Ουαλίας (EPA). Ο δήμος τοποθέτησε προειδοποιητικές πινακίδες στην παραλία που ενημερώνουν για τη μόλυνση, ενώ οι επισκέπτες έλαβαν οδηγίες να μην εισέλθουν στην παραλία μέχρι να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός.

Πριν από μερικές εβδομάδες είχε σημειωθεί ένα παρόμοιο περιστατικό, όταν πολλά μαύρα μπαλάκια εντοπίστηκαν σε αρκετές παραλίες κοντά στο Σίδνεϊ. Αρχικά, οι επιστήμονες νόμιζαν ότι επρόκειτο για μπάλες πίσσας, πιθανότατα ως αποτέλεσμα κάποιας πετρελαιοκηλίδας από πλοίο που δεν ενημέρωσε ποτέ τις αρχές.

Όμως αφότου εξέτασαν τη σύνθεση τους, οι ειδικοί κατέληξαν ότι μάλλον σχηματίστηκαν από απορρίμματα αποχετεύσεων και αποτελούνται από χιλιάδες υλικά, όπως ανθρώπινες τρίχες και ίνες.

At @UNSWScience we have been investigating the tar balls that washed up on Coogee and other Sydney beaches.

What do we know (and not know!) so far?

Here comes our thread! pic.twitter.com/udBtkMDMsd

— Jon Beves (@JonBeves) October 18, 2024