Μοναδικές εικόνες έρχονται από την παραλία Rushikulya στο ανατολικό κρατίδιο Odisha της Ινδίας, όπου περισσότερες από 700.000 χελώνες Olive Ridley βγήκαν στην ακτή για να γεννήσουν τα αυγά τους.

Ο αριθμός αυτός αποτελεί ρεκόρ για το ετήσιο μαζικό φαινόμενο της ωοτοκίας που είναι γνωστό ως arribada.

Η εικόνα της παραλίας, καλυμμένης από ένα κινούμενο χαλί χελωνών, είναι πραγματικά μαγευτική.

Record-breaking 6.41 L Olive Ridley Turtles have arrived at Rushikulya for the arribada! To ensure smooth nesting, 5 km stretch has been fenced, joint sea patrolling intensified & nearby establishments urged to dim lights till hatchlings move out to sea. #OliveRidley #Arribada pic.twitter.com/HaR3XbxTEX

Odisha’s beaches are stunning — even our international guests appreciate their beauty.

They have travelled thousands of miles to be at Kalinga Sagar beach in Ganjam!! 😍#OliveRidley #Arribada pic.twitter.com/CeVDTHold0

— Manas Muduli (@manas_muduli) February 20, 2025