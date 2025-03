Συνεχείς είναι οι εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου αναζητείται κοινό έδαφος με την Ρωσία για την επίτευξη συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός, υπό την επίβλεψη των ΗΠΑ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «θα έχουν επαφή με τους Ρώσους» σήμερα.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν να έχουν μια θετική απάντηση από τη Ρωσία στην επικείμενη επικοινωνία και «παροτρύνουν έντονα τους Ρώσους να τερματίσουν όλες τις εχθροπραξίες».

«Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε αυτή τη σύγκρουση», ανέφερε, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Ρούμπιο επιβεβαίωσε επίσης ότι οι συνομιλίες της Τρίτης στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας κάλυψαν «το πώς θα έμοιαζε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης» και περιελάμβαναν «συζητήσεις για εδαφικές παραχωρήσεις».

Πρόσθεσε επίσης ότι η Ουκρανία χρειάζεται επαρκές αποτρεπτικό μέσο για μελλοντικές επιθέσεις.

Σε μια λιγότερο θετική νότα, είπε ότι «δεν θα θεωρούσε τη συμφωνία για τα ορυκτά ως εγγύηση ασφαλείας», αλλά το AFP πρόσθεσε ότι είπε πως θα δώσει στις ΗΠΑ «ένα έννομο συμφέρον» για την ασφάλεια της Ουκρανίας.

«Αν η Ρωσία πει ναι, αυτά είναι πολύ καλά νέα και θα ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προχωρήσει όλο αυτό», δήλωσε ο Ρούμπιο.

«Αν πει όχι, τότε προφανώς θα πρέπει να εξετάσουμε τα πάντα και να καταλάβουμε κατά κάποιον τρόπο πού βρισκόμαστε στον κόσμο και ποιες είναι οι πραγματικές τους προθέσεις. Αν πουν όχι, αυτό θα μας πει πολλά για το ποιοι είναι οι στόχοι τους και ποια είναι η νοοτροπία τους», αναφέρει το Al Jazeera.

Ωστόσο, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι θα ήταν «εποικοδομητικό» να εκτοξεύουμε «απειλές» ή να κάνουμε «καυστικά» σχόλια, όταν η Ρωσία δεν έχει ακόμη απαντήσει.

«Όταν συναντηθήκαμε μαζί τους [Ρώσους αξιωματούχους] την τελευταία φορά, εξέφρασαν την προθυμία τους, υπό τις κατάλληλες συνθήκες … να θέσουν τέλος σε αυτή τη σύγκρουση», δήλωσε ο Ρούμπιο. «Ας ελπίσουμε ότι θα πουν ναι».

Ο Ρούμπιο τόνισε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι οφείλουν να εμπλακούν στις διαπραγματεύσεις για την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Οι Ευρωπαίοι έχουν εκδώσει μια σειρά κυρώσεων κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας και φαντάζομαι ότι σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, αν φτάσουμε εκεί, ελπίζω με τους Ρώσους, θα αναφερθούν σε αυτές τις ευρωπαϊκές κυρώσεις που τους έχουν επιβληθεί», είπε, συμπληρώνοντας ότι «το θέμα των ευρωπαϊκών κυρώσεων θα είναι στο τραπέζι, για να μην αναφέρω τι θα συμβεί με τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία και τα συναφή».

Χαρακτηριστικά για την εμπλοκή της Ευρώπης ανέφερε ότι, «νομίζω λοιπόν ότι είναι αυτονόητο ότι για να υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία στο τέλος αυτής της διαδικασίας, θα πρέπει να ληφθεί κάποια απόφαση από τους Ευρωπαίους σχετικά με το τι πρόκειται να κάνουν με αυτές τις κυρώσεις και ούτω καθεξής. Και γι’ αυτό το λόγο, νομίζω ότι πρέπει απαραίτητα να εμπλακούν σε αυτό το θέμα. Είτε θα εμπλακούν στο «μπροστινό» είτε στο «πίσω» μέρος, θα πρέπει να εξελιχθεί από μόνο του».

Μνεία έκανε και στις υποσχέσεις ασφαλείας που έχουν δώσει οι ευρωπαϊκές χώρες στην Ουκρανία, οι οποίες, κατά τον Ρούμπιο, θα είναι επίσης μέρος της συνολικής συζήτησης.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι περιμένει από τις ΗΠΑ να ενημερώσουν σχετικά με την προτεινόμενη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία και τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για τις ευρύτερες ειρηνευτικές συνομιλίες.

Στο Κίεβο όμως υπάρχει ένας μικρός σκεπτικισμός αν η Ρωσία θα μπορούσε να ενδιαφερθεί πραγματικά για την προσφορά, καθώς φαίνεται αποφασισμένη να συνεχίσει την επιθετικότητά της εναντίον της Ουκρανίας.

Ένας Ουκρανός αναλυτής με τον οποίο μίλησε ο Guardian, περίμενε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα ανασύρει κάποιες από τις κλασικές ρωσικές απαιτήσεις προς την Ουκρανία για να καταστήσει την περαιτέρω πρόοδο όσο το δυνατόν πιο δύσκολη.

Αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την απαίτηση για τη διεξαγωγή νέων προεδρικών εκλογών, καθώς η Ρωσία συνεχίζει να αμφισβητεί τη νομιμότητα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και το αίτημα να σταματήσουν οι παραδόσεις στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Θεωρείται ότι μια τέτοια απάντηση θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει ένα αίτημα για μια εκτεταμένη ζώνη απομόνωσης γύρω από τα ουκρανικά σύνορα, και αυτό αφού αφαιρέσει τέσσερις περιοχές της Ουκρανίας που ήδη θεωρεί ρωσικές, αίτημα που απορρίπτεται από την Ουκρανία.

Η Ρωσία είναι επίσης πιθανό να ζητήσει από τον ουκρανικό στρατό να μειώσει τους αριθμούς του – ισχυριζόμενη ότι χρειάζεται να περιορίσει τις επιθετικές του δυνατότητες και να μην αποτελεί απειλή για τη Ρωσία – και να αντιταχθεί σθεναρά σε οποιεσδήποτε προτάσεις για ειρηνευτικές δυνάμεις που θα συγκροτηθούν από το ΝΑΤΟ ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα εθνών.

«Αλλά η μπάλα είναι στο γήπεδο [τους]», δήλωσε ο αναλυτής.

Μια ανώτερη πηγή στη ρωσική διοίκηση δήλωσε στο Reuters την Τετάρτη ότι «είναι δύσκολο για τον Πούτιν να συμφωνήσει σε αυτό με την τρέχουσα μορφή του», υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία «έχει μια ισχυρή θέση επειδή [προωθείται]».

Η Ουκρανία συμφώνησε να αποδεχθεί την άμεση εκεχειρία 30 ημερών που προτείνουν οι ΗΠΑ, εν αναμονή της αποδοχής των ίδιων όρων από τη Μόσχα, σύμφωνα με κοινή δήλωση αξιωματούχων το βράδυ της Τρίτης, αναφέρει το euronews.

«Η Ουκρανία εξέφρασε την ετοιμότητα να αποδεχθεί την πρόταση των ΗΠΑ για τη θέσπιση μιας άμεσης, προσωρινής κατάπαυσης του πυρός διάρκειας 30 ημερών, η οποία μπορεί να παραταθεί με αμοιβαία συμφωνία των μερών και η οποία υπόκειται στην αποδοχή και την ταυτόχρονη εφαρμογή της από τη Ρωσική Ομοσπονδία», αναφέρεται στην κοινή αμερικανο-ουκρανική δήλωση, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα μετά τις συνομιλίες στην Τζέντα.

«Και οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν να ορίσουν τις διαπραγματευτικές τους ομάδες και να αρχίσουν αμέσως διαπραγματεύσεις προς μια διαρκή ειρήνη που θα προβλέπει τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ουκρανίας».

Η συμφωνία σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή τόνου μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, με τις δύο χώρες να δηλώνουν πλέον ότι βρίσκονται στην ίδια πλευρά στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις. Ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Αντρέι Γέρμακ δήλωσε μετά τις συνομιλίες ότι «σήμερα δείξαμε στον κόσμο ότι θέλουμε ειρήνη, μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος δεν συμμετείχε στις συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία το βράδυ της Τρίτης, ανέφερε σε δήλωσή του ότι η Ουάσινγκτον «κατανοεί τα επιχειρήματα (της Ουκρανίας) και αποδέχεται τις προτάσεις μας».

«Η θέση μας είναι απολύτως ξεκάθαρη: η Ουκρανία προσπαθεί για την ειρήνη από την πρώτη στιγμή του πολέμου και θέλουμε να κάνουμε τα πάντα για να επιτύχουμε την ειρήνη όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και αξιόπιστα – ώστε να μην υπάρξει άλλος πόλεμος», δήλωσε ο Ζελένσκι.

I received a report from our delegation on their meeting with the American team in Saudi Arabia. The discussion lasted most of the day and was good and constructive—our teams were able to discuss many important details.

Our position remains absolutely clear: Ukraine has been… pic.twitter.com/7EZXTVA52C

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 11, 2025