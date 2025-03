Τι θα γίνει αν ο ΠΑΟΚ δεν αποφύγει την 4η θέση στη Super League – Όλα τα δεδομένα για το ευρωπαϊκό του μέλλον

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στα playoffs της Super League ως τέταρτος στην βαθμολογία και αυτή τη στιγμή αν τελείωνε το πρωτάθλημα ο Δικέφαλος του Βορρά θα συμμετείχε στο Conference League και μάλιστα στο γκρουπ των ισχυρών.

Επί προσθέτως, αν προκριθεί στη League Phase, θα βρεθεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, σε μια διοργάνωση που για δεύτερη φορά θα διεξαχθεί με 36 ομάδες. Όμως ο ΠΑΟΚ δεν θα το ήθελε αυτό γιατί αν επιβεβαιωθεί το υπαρκτό και ρεαλιστικό σενάριο της 4ης θέσης θα χρειαστεί να περάσει μια… Οδύσσεια. Οι υποχρεώσεις του θα ξεκινήσουν στις 24 Ιουλίου με τον πρώτο αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 31 Ιουλίου.

Η κλήρωση για τον 2ο προκριματικό γύρο έχει προγραμματιστεί από την UEFA για τις 18 Ιουνίου στη Νιόν. Αν ο Δικέφαλος του Βορρά προκριθεί, δεν θα υπάρξει περιθώριο χαλάρωσης, καθώς ο τρίτος προκριματικός θα διεξαχθεί άμεσα και συγκεκριμένα στις 7 και 14 Αυγούστου.

Με βάση την ειδική βαθμολογία της UEFA ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην 4η θέση του ranking και μπροστά του βρίσκονται μόνο η Φέγενορντ (71.000 βαθμοί), η Ντινάμο Ζάγκρεμπ (56.000) και η Σάλτσμπουργκ (48.000), ενώ ο Δικέφαλος ολοκλήρωσε τη φετινή του πορεία στο Europa League με 42.250 βαθμούς.

[📊UECL 2025/26 – as things stand]

UECL league stage if all domestic leagues/cups and European competitions ended today (11 Mar).

Assumptions:

🔹 seeded teams win in qualifying rounds

🔹 domestic cups are won by teams with highest UEFA coefficient in that cup

📊📉📈 Full… pic.twitter.com/sNQT7Rlt5u

— Football Meets Data (@fmeetsdata) March 11, 2025