Ο Λουίς Ενρίκε αναγέννησε την Παρί και στοχεύει στην κατάκτηση της Ευρώπης (vids, pic)

Η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε τη Λίβερπουλ με 1-0, στο Άνφιλντ και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League, διαμέσου της διαδικασίας των πέναλτι, στην οποία επιβλήθηκε των «κόκκινων» με 4-1.

Μεγάλη ευθύνη για το επιτυχές αποτέλεσμα, έχει φυσικά ο τεχνικός της ομάδας του Παρισιού, Λουίς Ενρίκε, Ο Καταλανός προπονητής δεν πτοήθηκε από την αποχώρηση του Κίλιαν Εμπαπέ, το καλοκαίρι και η φετινή σεζόν αποτελεί τρανό παράδειγμα.

Έχοντας μετατρέψει τον Ουσμάν Ντεμπελέ σε πρωταγωνιστή της Παρί, εκμεταλλευόμενος και τη μεγάλη ποιότητα στις τρεις γραμμές του γηπέδου, ο Ενρίκε «αναγεννάει» τον σύλλογο του Παρισίου, τη στιγμή που όλοι περιμέναν ότι η ομάδα θα σημειώσει πτώση, έπειτα από την αποχώρηση του Εμπαπέ. Μάλιστα, ο 54χρονος έχει την ευκαιρία της ζωής του, καθώς αν καταφέρει να κατακτήσει το δεύτερο Champions League, θα αποδείξει δίχως αμφιβολία, ότι είναι από τους καλύτερους της γενιάς του.

Τι και αν είχε να προπονήσει σύλλογο έξι ολόκληρα χρόνια, τι και αν αποχώρησε δύο φορές από την εθνική Ισπανίας, ως αποτυχημένος, ο Ενρίκε θέλει να ξαναβρεθεί στο προσκήνιο της ποδοσφαιρικής Ευρώπης, αλλά αυτή τη φορά πιο «μάγκικα».

Στην πρώτη κατάκτηση του Champions League με την Μπαρτσελόνα τη σεζόν 2014/15, ο Ενρίκε είχε στη διάθεση του την καλύτερη επιθετική γραμμή όλων των εποχών. Παίκτες όπως ο Μέσι, ο Σουάρεζ, ο Νειμάρ και πιο πίσω ο Τσάβι, ο Ινιέστα και όλοι οι άλλοι, έκαναν πιο εύκολο το έργο του Καταλανού. Φέτος όμως, είναι κάτι διαφορετικό.

Χωρίς να έχει κάποιο πρωτοκλασάτο όνομα, ο Ενρίκε θέλει να φέρει την Παρί εκεί όπου έχει φτάσει μόνο μία φορά στο παρελθόν, στον τελικό του Champions League. Υλικό υπάρχει, το οποίο είναι άφθονο και πολύ νεανικό. Οι «Παριζιάνοι» έχουν μέσο όρο ηλικίας τα 23,7 έτη και αποτελούν τη νεότερη ομάδα από αυτές που έχουν απομείνει στο Champions League.

Έτσι, μαζί με τη νεανικότητα των παικτών, αλλά και την εμπειρία του Ισπανού, η Παρί μπορεί να γράψει ιστορία και να κατακτήσει το πρώτο της Champions League. Αντίπαλος στα προημιτελικά η Άστον Βίλα πιθανότατα, ένα δύσκολο εμπόδιο για τη γαλλική ομάδα και για τον Ενρίκε.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας, ο Ενρίκε είχε αποκλείσει αγγλική ομάδα στη φάση των «16», με θύμα να είναι η Μάντσεστερ Σίτι. Έτσι βλέπουμε ότι ο αποκλεισμός της Λίβερπουλ, ίσως υποδεικνύει κάτι μεγαλύτερο.

Οι οιωνοί είναι εκεί, χωρίς να ξέρουμε αν ο Ενρίκε πιστεύει στην τύχη, έπειτα από όσα έχει περάσει. Τα δεδομένα όμως, δείχνουν τον δρόμο για την κορυφή της Ευρώπης, σε αυτόν και την Παρί. Η φρεσκάδα, η δίψα των παικτών και η ανάγκη του Ενρίκε για δικαίωση μπορεί να φέρει την Παρί απροσδόκητα, εκεί που κανένας δεν περιμένει ότι θα φτάσει, στην κορυφή της «Γηραιάς Ηπείρου».

𝐏𝐒𝐆’𝐬 𝐔𝐂𝐋 𝐂𝐮𝐫𝐬𝐞: It’s Luis Enrique’s to Break

There’s something different about 𝑡ℎ𝑖𝑠 PSG side, and their elimination of Liverpool proved it.

«Is this finally their year?» has been asked a lot in the past decade, but Lucho might have the answer this time.

— Opta Analyst (@OptaAnalyst) March 12, 2025