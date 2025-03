Αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε σε κομμωτήριο στο Μέριλαντ στις ΗΠΑ. Κομμώτρια επιτέθηκε σε ανήλικη πελάτισσα επειδή… θεωρούσε ότι δεν θα την πληρώσει τα 150 δολάρια για τις υπηρεσίες της.

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης δείχνουν τη 18χρονη Τζέιλα Κάνιγχαμ να τραβά τη 15χρονη από την κουκούλα. Τη σέρνει για αρκετά μέτρα προτού την αφήσει στο έδαφος. «Κάτσε εδώ μέχρι κάποιος να στείλει τα χρήματα. Δεν παίζω εγώ εδώ. Προσπάθησες να φύγεις. Είσαι τυχερή που δεν σε κάνω μαύρη στο ξύλο», ακούγεται να λέει.

Η δράστιδα κατηγορείται για επίθεση δεύτερου βαθμού. Λέει πως όταν τελείωσε με την ανήλικη πελάτισσά και ήρθε η ώρα της πληρωμής, η 15χρονη υποστήριξε ότι έστειλε τα χρήματα μέσω της εφαρμογής Cash App αλλά τα χρήματα δεν εμφανίστηκαν ποτέ στον λογαριασμό της επιχείρησης.

Τότε η ανήλικη έκανε κίνηση να φύγει, η 18χρονη την άρπαξε και την έσυρε στο πίσω μέρος του κομμωτηρίου. «Την έσυρα στο δωμάτιο μέχρι να πληρωθώ ή μέχρι να έρθει η αστυνομία ή μέχρι να τελειώσω τη δουλειά μου, γιατί προσπάθησε να φύγει», επιμένει η κομμώτρια.

A Maryland hairstylist Jayla Cunningham, 18, is facing criminal charges after she posted a shocking video showing her dragging a 15-year-old client across the salon floor over a dispute about a $150 bill. Allegedly the client tried to leave without paying. pic.twitter.com/ewlx9Bsfce

