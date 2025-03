Καβγάς Μασκ με τον Πολωνό ΥΠΕΞ για το Starlink – Σώπασε, ανθρωπάκι

Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών της Πολωνίας και του Ελον Μασκ αναφορικά με τη χρήση του δορυφορικού συστήματος Starlink από την Ουκρανία την Κυριακή.

Στην κόντρα των δύο ανδρών μέσω Χ παρενέβη και ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Ολα ξεκίνησαν όταν ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι σχολίασε το κόστος των Starlink που παράγει η εταιρεία του Μασκ και για τα οποία η Πολωνία καταβάλει το κόστος, επισημαίμοντας πως αν η SpaceX αποδειχθεί αναξιόπιστος πάροχος, θα αναγκαστούμε να αναζητήσουμε άλλους προμηθευτές.

«Τα Starlink για την Ουκρανία πληρώθηκαν από το πολωνικό υπουργείο Ψηφιοποίησης με κόστος περίπου 50 εκατ. δολάρια τον χρόνο. Ανεξάρτητα από το αν είναι ηθικό του να απειλείται το θύμα της επιθετικότητας, αν η Space X αποδειχτεί αναξιόπιστος πάροχος, θα αναγκαστούμε να κοιτάξουμε για άλλους παρόχους», έγραψε.

Starlinks for Ukraine are paid for by the Polish Digitization Ministry at the cost of about $50 million per year.

The ethics of threatening the victim of aggression apart, if SpaceX proves to be an unreliable provider we will be forced to look for other suppliers. https://t.co/WaJWCklgPE

