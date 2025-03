Η 11άδα του Ολυμπιακού για το ιστορικό παιχνίδι με τον ΟΦΗ (pic)

Ο Ολυμπιακός, μια μέρα πριν τα 100ά γενέθλιά του, υποδέχεται τον ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης» (19:00) για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League.

Σε ένα ιστορικό παιχνίδι, για το οποίο οι οπαδοί των Πειραιωτών έχουν ετοιμάσει ένα εντυπωσιακό κορεό που θα καλύπτει όλο το γήπεδο, ο Ολυμπιακός θέλει τη νίκη που θα διατηρήσει στο +5 ή θα αυξήσει τη διαφορά από τη δεύτερη ΑΕΚ, που παίζει στο «Κ. Βικελίδης» με τον Άρη.

Στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει την ομάδα του μεγάλου λιμανιού με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Κοστίνια, Πιρόλα, Ρέτσο και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας. Οι Έσε και Στάμενιτς θα είναι οι δύο στα χαφ, με τους Ροντινέι, Τσικίνιο και Βέλντε στην τριάδα πίσω από τον Γιάρεμτσουκ, που ξεκινάει στην κορυφή της «ερυθρόλευκης» επίθεσης.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Πιρόλα, Ρέτσος, Μπρούνο, Έσε, Στάμενιτς, Βέλντε, Ροντινέι, Τσικίνιο και Γιάρεμτσουκ.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΟΦΗ​ από την Stoiximan!

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 9, 2025