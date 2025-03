Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή ότι διεξήγαγαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον «στρατιωτικών εγκαταστάσεων» της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, όπου συνεχίζει να εφαρμόζεται εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός από την 27η Νοεμβρίου (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Only Israel can drop bombs on Palestine, Lebanon, and Syria, over and over, all the while claiming it’s the victim.

Στοχοποιήθηκαν «όπλα και εκτοξευτήρες ρουκετών» που «απειλούσαν το κράτος του Ισραήλ» και βρίσκονταν εκεί σε «κατάφωρη παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που σύναψαν έμμεσα η ισραηλινή κυβέρνηση και το λιβανικό σιιτικό κίνημα, ανέφεραν σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν.

Από την πλευρά του, το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI έκανε λόγο για σειρά ισραηλινών αεροπορικών βομβαρδισμών σε διάφορες περιοχές του νότου, ιδίως λόφου στην Τζάμπαλ αρ Ριχάν, στην περιφέρεια Τζεζίν, σε «κοιλάδα» στην περιφέρεια Σαΐντα και διάφορες άλλες κοινότητες.

HAPPENING NOW IN LEBANON:

Israel is massively bombing multiple villages in South Lebanon as we speak.

Meanwhile, Israel’s proxies are massacring Alawite civilians en masse across Syria.

And all the usual Western “human rights defenders” are silent, of course. pic.twitter.com/Lb6P3bx3xt

