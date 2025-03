Η υπηκοότητα ενός μικρού νησιού στον Ειρηνικό προς πώληση για να σωθεί από την κλιματική καταστροφή

Η ιθαγένεια του Ναουρού, μιας νησιωτικής χώρας που εκτείνεται σε μόλις 8 τετραγωνικά μίλια στον νοτιοδυτικό Ειρηνικό Ωκεανό, μπορεί να γίνει δική σας για 105.000 δολάρια. Το μικροσκοπικό, χαμηλού υψομέτρου νησί έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία «χρυσού διαβατηρίου» με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για να χρηματοδοτήσει δράσεις κατά της κλιματικής αλλαγής.

Το Ναουρού αντιμετωπίζει υπαρξιακή απειλή από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, τις θαλασσοταραχές και τη διάβρωση των ακτών καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται. Ωστόσο, η τρίτη μικρότερη χώρα του κόσμου δεν διαθέτει τους πόρους για να προστατευτεί από μια κλιματική κρίση που προκαλείται δυσανάλογα από τις πλούσιες χώρες.

Η κυβέρνηση αναφέρει ότι η πώληση ιθαγένειας θα βοηθήσει στη συγκέντρωση των απαραίτητων χρημάτων για ένα σχέδιο που θα μετακινήσει το 90% του πληθυσμού του νησιού, περίπου 12.500 άτομα, σε υψηλότερο έδαφος και θα δημιουργήσει μια εντελώς νέα κοινότητα.

Τα «χρυσά διαβατήρια» δεν είναι καινούργια, αλλά είναι αμφιλεγόμενα. H ιστορία είναι γεμάτη παραδείγματα εκμετάλλευσης τους για εγκληματικές ενέργειες. Παρόλα αυτά, καθώς οι αναπτυσσόμενες χώρες αγωνίζονται να βρουν τα χρήματα που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τις κλιματικές επιπτώσεις — ένα χρηματοδοτικό κενό που αναμένεται να επιδεινωθεί από την αποχώρηση των ΗΠΑ από την παγκόσμια κλιματική δράση — αναγκάζονται να βρουν νέους τρόπους για να αντλήσουν χρήματα.

«Ενώ ο κόσμος συζητά για την κλιματική δράση, εμείς πρέπει να λάβουμε προληπτικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε το μέλλον της χώρας μας», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ναουρού, Ντέιβιντ Άντεανγκ, στο CNN.

Το οικονομικό αντίκτυπο

Τα διαβατήρια θα κοστίζουν τουλάχιστον 105.000 δολάρια, αλλά θα απαγορεύονται για άτομα με συγκεκριμένο ποινικό ιστορικό. Ένα διαβατήριο του Ναουρού προσφέρει αφορολόγητη πρόσβαση σε 89 χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, του Χονγκ Κονγκ, της Σιγκαπούρης και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Λίγοι από αυτούς τους νέους κατόχους διαβατηρίων πιθανότατα θα επισκεφτούν ποτέ τη μακρινή Ναουρού, αλλά η ιθαγένεια επιτρέπει στους ανθρώπους να ζουν «παγκόσμιες ζωές», ανέφερε η Κίρστιν Σουράκ, αναπληρώτρια καθηγήτρια πολιτικής κοινωνιολογίας στην London School of Economics και συγγραφέας του βιβλίου The Golden Passport: Global Mobility for Millionaires. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για εκείνους με πιο περιορισμένα διαβατήρια, είπε στο CNN.

Η πώληση ιθαγένειας έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει «απόλυτα τεράστιο» οικονομικό αντίκτυπο για μικροκράτη όπως το Ναουρού, ανέφερε η Σουράκ του LSE.

Το Ναουρού αναμένει να συγκεντρώσει περίπου 5,6 εκατομμύρια δολάρια από το πρόγραμμα τον πρώτο χρόνο, με στόχο να φτάσει τα 42 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σταδιακά «καθώς θα αξιολογούμε οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες συνέπειες ή αρνητικές επιπτώσεις», δήλωσε ο Έντουαρντ Κλαρκ, Διευθύνων Σύμβουλος του Προγράμματος Ιθαγένειας Οικονομικής και Κλιματικής Ανθεκτικότητας του Ναουρού.