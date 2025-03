Η πολυτιμότερη startup τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο – Ποιος είναι ο ιδρυτής που αποθεώνει ο Μασκ

Η πιο καυτή επένδυση της Silicon Valley δεν είναι μια νέα εφαρμογή ή προϊόν υλικού. Είναι ένας άνθρωπος που η «μυστικότητα» γύρω απο την εταιρεία του ενισχύει ακόμα περισσότερο τη φήμη και το …«μύθο», γύρω απο το όνομά του.

Ο ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης Ιλία Σατσκέβερ είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι επιχειρηματίες κεφαλαίων επενδύουν περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια στη «μυστική» εταιρεία του Safe Superintelligence (SSI), αναφέρει η Wall Street Journal. Ο ίδιος έχει πει ότι εστιάζει στην ανάπτυξη υπερνοημοσύνης…

Ο νέος γύρος χρηματοδότησης αποτιμά την SSI στα 30 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την μια από τις πιο πολύτιμες startups AI στον κόσμο.

Ο Ιλια Σατσκέβερ έγινε ένας από τους πιο σεβαστούς ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης του κλάδου ως επικεφαλής επιστήμονας στο OpenAI, όπου βοήθησε στην ανάπτυξη της τεχνολογίας πίσω από το ChatGPT. Έφυγε από το OpenAI πέρυσι μετά από μια οδυνηρή ρήξη με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Sam Altman.

Η SSI λέει ότι δεν σκοπεύει να κυκλοφορήσει κανένα προϊόν έως ότου αναπτύξει σούπερ νοημοσύνη – έναν βιομηχανικό όρο για μια τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να ξεπεράσει τους ειδικούς σχεδόν σε κάθε τομέα.

Ανταγωνιστές όπως η Google, η OpenAI και η Anthropic προσπαθούν να αναπτύξουν παρόμοια προηγμένα συστήματα, αλλά στο ενδιάμεσο κυκλοφορούν chatbot για καταναλωτές και επιχειρηματικές εφαρμογές για να δημιουργήσουν έσοδα και να επιδείξουν την πρόοδό τους.

Ο Sutskever έχει πει στους συνεργάτες του ότι δεν αναπτύσσει προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιώντας τις ίδιες μεθόδους που χρησιμοποιούσαν ο ίδιος και οι συνάδελφοί του στο OpenAI. Είπε ότι έχει εντοπίσει ένα «διαφορετικό βουνό που πρέπει να ανέβει», το οποίο δείχνει πρώιμα σημάδια υποσχέσεων, σύμφωνα με άτομα που βρίσκονται κοντά στην εταιρεία.

«Όλοι είναι περίεργοι για το τι ακριβώς προωθεί και ποια ακριβώς είναι η διορατικότητα», δήλωσε ο Τζέιμς Τσαμ, εταίρος στην εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών Bloomberg Beta, η οποία δεν έχει επενδύσει στην SSI. «Είναι εξαιρετικά υψηλό ρίσκο, και αν πετύχει, ίσως να έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε κάποιον που αλλάζει τον κόσμο».

Οι περισσότερες νεοσύστατες επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης εργάζονται σκληρά για να τραβήξουν την προσοχή, ελπίζοντας ότι αυτό θα βοηθήσει στην προσέλκυση εργαζομένων και επενδυτών σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χώρο, σημειώνει η WSJ.

Η Safe Superintelligence (SSI) λειτουργεί όσο πιο μυστικά μπορεί από τα γραφεία της στη Silicon Valley και το Τελ Αβίβ ενώ ο λιτός ιστότοπός της περιέχει ελάχιστα περισσότερα από μια δήλωση μόλις 223 λέξεων.

Οι περίπου 20 υπάλληλοί της -ένα κλάσμα των 1.000 και πλέον υπαλλήλων της OpenAI και της Anthropic- αποθαρρύνονται από το να αναφέρουν την SSI στο προφίλ τους στο LinkedIn, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν.

Οι υποψήφιοι που εξασφαλίζουν μια προσωπική συνέντευξη λαμβάνουν οδηγίες να αφήσουν το τηλέφωνό τους σε έναν κλωβό Faraday, ένα δοχείο που μπλοκάρει τα σήματα κινητής τηλεφωνίας και Wi-Fi, πριν εισέλθουν στα γραφεία της SSI, δήλωσε ένας από τους καλά πληροφορημένους ανθρώπους.

Οι περισσότεροι από τους υπαλλήλους της εταιρείας δεν είναι πολύ γνωστοί στη Silicon Valley, επειδή η εταιρεία αναζητά πολλά υποσχόμενους τεχνολόγους τους οποίους ο Ιλια Σουτσκέβερ μπορεί να καθοδηγήσει, παρά έμπειρους ανθρώπους που είναι πιθανό να μεταπηδήσουν μεταξύ εργοδοτών και να πάρουν μαζί τους ό,τι έχουν μάθει.

Παρόλα αυτά, σημειώνει η WSJ, οι κορυφαίοι επενδυτές της Silicon Valley, συμπεριλαμβανομένων των Sequoia Capital και Andreessen Horowitz, έχουν ρίξει χρήματα στην εταιρεία. Η τελευταία χρηματοδότηση, η οποία σηματοδοτεί εξαπλασιασμό από την αποτίμηση των 5 δισ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο, γίνεται υπό την καθοδήγηση της Greenoaks Capital.

Οι συζητήσεις της SSI για την αύξηση της χρηματοδότησης σε αποτίμηση 30 δισ. δολαρίων, στην οποία δεν περιλαμβάνονται τα νέα μετρητά που συγκεντρώνει, είχαν αναφερθεί προηγουμένως από το Bloomberg.

Ο Ιλια Σουτσκέβερ γεννήθηκε στην πρώην Σοβιετική Ένωση, μεγάλωσε στο Ισραήλ και έγινε γνωστός ως μεταπτυχιακός φοιτητής στον Καναδά, αφού συνέγραψε μια εργασία σχετικά με τους αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης deeplearning, οι οποίοι χρησιμοποιούν μια διαδικασία που ονομάζεται κλιμάκωση για να γίνουν πιο έξυπνοι επεξεργαζόμενοι τεράστιες ποσότητες δεδομένων.

Αργότερα εντάχθηκε στην Google, αλλά έφυγε το 2015 για να γίνει ένας από τους πρώτους υπαλλήλους του OpenAI.

Τον προσέλκυσε το όραμα του Αλτμαν και του συνιδρυτή του Ιλον Μασκ για μια μη κερδοσκοπική εταιρεία αφιερωμένη στην ανάπτυξη της τεχνητής γενικής νοημοσύνης -μιας τεχνητής νοημοσύνης τόσο ικανής, για το δημόσιο καλό.

Ο ιδρυτής της Tesla, της Space X και ιδιοκτητης του «Χ», έχει μιλήσει με κολακευτικά λόγια για τον Ιλια Σουτσκέβερ και τις ικανότητές του.

Elon Musk: “Ilya Sutskever was the linchpin of OpenAI’s success.” pic.twitter.com/8c2131mDpn

— Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) February 10, 2025