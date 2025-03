Χαστούκι, ακτιβισμός, φιάσκο: Όταν τα Όσκαρ έγιναν σκάνδαλο

Τα Όσκαρ είναι πολλές φορές βαρετά -όταν δεν είναι απρόβλεπτα.

Στην ιστορία του θεσμού, ο τηλεοπτικός φακός έχει απαθανατίσει τα πάντα.

Συγκινητικές ευχαριστίες, παγωμένους, από το σοκ της βράβευσης τους, δημιουργούς, εκκεντρικές εμφανίσεις που θυμίζουν πουλερικά (Σερ, δικό σου) και πτώσεις.

Λίγο πριν την τελετή απονομής των φετινών Όσκαρ, θυμόμαστε τις σοκαριστικές, αμήχανες και ιστορικές στιγμές που οι διοργανωτές θα ήθελαν να ξεχάσουν.

Δεν μπορούν.

Το χαστούκι στα Όσκαρ του 2022

Η 94η τελετή των βραβείων της Ακαδημίας του Χόλιγουντ σημαδεύτηκε από ένα πρωτοφανές περιστατικό, όταν ο διάσημος αμερικανός ηθοποιός Γουίλ Σμιθ -ο οποίος βραβεύτηκε για την ερμηνεία του στο φιλμ King Richard- επιτέθηκε στον κωμικό και παρουσιαστή Κρις Ροκ.

Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι η αλληλεπίδραση τους το 2022 δεν ήταν συμφωνημένη.

Ο Γουίλ Σμιθ ανέβηκε στη σκηνή και χαστούκισε τον κωμικό Κρις Ροκ μετά από ένα άκομψο αστείο για την Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ, σύζυγο του Γουίλ Σμιθ, επειδή ξύρισε τον κεφάλι της.

Ο Ροκ αστειεύτηκε ότι «είναι έτοιμη για το G.I. Jane 2». Ο Σμιθ, ο οποίος καθόταν μαζί με τη σύζυγό του κοντά στη σκηνή του Dolby Theater, σηκώθηκε από τη θέση του, ανέβηκε τα σκαλοπάτια και τον χαστούκισε.

Αν και το περιστατικό έμοιαζε μελετημένο, το Variety επεσήμανε πως ο Σμιθ όταν κάθισε ξανά στη θέση του, φώναξε στον Ροκ: «Μην πιάνεις το όνομα της γυναίκας μου στο γ@@ στόμα σου». R

Λίγο αργότερα εξάλλου, όταν ο Γουίλ Σμιθ ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το Οσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο φιλμ King Richard -Η μέθοδος Γουίλιαμς-, όπου ενσαρκώνει τον πατέρα-προπονητή των δύο πρωταθλητριών του τένις Σερένα και Βένους Γουίλιαμς ζήτησε συγγνώμη από τους διοργανωτές των Οσκαρ και από το κοινό.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την Ακαδημία» του αμερικανικού κινηματογράφου, είπε δακρυσμένος. «Η αγάπη σε εξωθεί να κάνεις τρελά πράγματα».

Η σύζυγός του, επίσης ηθοποιός, πάσχει από αλωπεκίαση και τον περασμένο Δεκέμβριο αποφάσισε να ξυρίσει το κεφάλι της.

Ωστόσο Γουιλ Σμιθ, Τζέιντα και Κρις Ροκ έχουν ιστορία.

Το 2016, όταν ο Ροκ ήταν κεντρικός παρουσιαστής των Όσκαρ είχε χλευάσει την απόφαση της Τζέιντα Σμιθ να μποϊκοτάρει την τελετή επικαλούμενη υποεκπροσώπηση των Αφροαμερικανών στις υποψηφιότητες.

«Η Τζέιντα είναι έξαλλη και δεν θα έρθει. Το να μποϊκοτάρει η Τζέιντα τα Όσκαρ είναι σαν να μποϊκοτάρω εγώ τα εσώρουχα της Ριάνα – δεν προσκλήθηκα καν» είχε πει.

Το μπέρδεμα στα Όσκαρ του 2017

Το πρωτοφανές λάθος της Ακαδημίας Κινηματογράφου επισκίασε για πάντα την 89η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ.

Εκείνη τη βραδιά, το βραβείο της Καλύτερης Ταινίας δόθηκε στο La La Land μόνο και μόνο για να ανακοινωθεί λίγο αργότερα -και ενώ οι περισσότεροι από τους νικητές είχαν ήδη βγάλει τους ευχαριστήριους λόγους τους- ότι τελικά νικήτης είναι το Moonlight.

Το ιστορικό και άβολο μπέρδεμα έγινε πρωτοσέλιδο με όλους να μιλάνε για το μεγαλύτερο φιάσκο στην ιστορία του θεσμού -αν και έχει συμβεί ξανά σε τελετή απονομής βραβείων, αλλά όχι για τόσο σημαντικό βραβείο.

Το απρόοπτο προκάλεσε σύγχυση και σάλο. Τη στιγμή που οι παραγωγοί του μιούζικαλ και φαβορί ευχαριστούσαν για τη βράβευση, σε απευθείας μετάδοση, ένας από αυτούς, ο Τζόρνταν Χόροβιτς κατάλαβε τι είχε συμβεί, πλησίασε το μικρόφωνο και φώναξε:

«Χάσαμε παρεμπιπτόντως. Moonlight, μόλις κερδίσατε το Οκαρ καλύτερης ταινίας». Το κοινό πάγωσε για ένα λεπτό και αμέσως μετά ξέσπασε σε κραυγές με του συνετελεστές του La La Land να κατεβαίνουν από τη σκηνή παγωμένοι και εκείνους του Moonlight να ανεβαίνουν χωρίς να πιστεύουν τι έχει συμβεί.

Ο Γουόρεν Μπίτι, παρουσιαστής του βραβείου με τη Φέι Ντάναγουεϊ, ξεκαθάρισε στο σόου του Τζίμι Κίμελ ότι τους δόθηκε λάθος φάκελος.

Και όντως ο φάκελος που κρατούσε στα χέρια του ο Μπίτι έγραφε Αctress in a leading role.

Στη συνέχεια η εταιρεία PricewaterhouseCoopers δήλωσε ότι θα διεξάγει έρευνα και ζήτησε συγγνώμη.

«Αυτή είναι η πιο τρελή στιγμή των Οσκαρ όλων των εποχών», δήλωσε η Έμα Στόουν μιλώντας στους δημοσιογράφους στα παρασκήνια. «Είναι ένα πολύ παράξενο συμβάν στην ιστορία του θεσμού».

Το ΟΧΙ στα Όσκαρ του 1973

Στις 27 Μαρτίου 1973, στην τελετή της Ακαδημίας των Όσκαρ, οι διοργανωτές και οι παρουσιαστές βρίσκονται μπροστά σε μια πρωτόγνωρη για εκείνους κατάσταση.

Ο Μάρλον Μπράντο κερδίζει το Όσκαρ για την συγκλονιστική ερμηνεία του, στην ταινία Ο Νονός. Ωστόσο ο ηθοποιός αρνείται τη βράβευση.

Στη θέση του εμφανίζεται μια νεαρή ινδιάνα ηθοποιό -που τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν– η οποία ανακοίνωσε την απόφαση του Μπράντο ότι δεν δέχεται το βραβείο με ένα σύντομο μήνυμα μπροστά σε ένα έκπληκτο κοινό.

Η Λιτλφέδερ ανακοινώνει στο έκπληκτο κοινό και τους αμήχανους παρουσιαστές, τον Ρότζερ Μουρ και τη Σουηδέζα συμπαρουσιάστριά, Λιβ Ούλμαν, ότι ο Μπράντο δεν δέχεται το βραβείο, σε ένδειξη αλληλεγγύης στην κινητοποίηση ινδιάνων ακτιβιστών στο Γούντεν Νι και διαμαρτυρίας για τον τρόπο τον οποίο ιθαγενείς των ΗΠΑ απεικονίζονταν στην κινηματογραφική βιομηχανία.

Η νεαρή ήταν πρόεδρος των ιθαγενών Αμερικανών ηθοποιών, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν κυρίως ως κομπάρσοι. Ακόμα και οι περισσότεροι ρόλοι ινδιάνων, παίζονταν από λευκούς.

Οι περισσότερες ταινίες τους απεικόνιζαν ως βάρβαρους και πολεμοχαρείς, έκφραση της ρατσιστικής προπαγάνδας του ιμπεριαλισμού και της αποικιοκρατίας που δικαιολογούσε την μεγαλύτερη γενοκτονία στην ιστορία της ανθρωπότητας -τη σφαγή των Ινδιάνων της Βόρειας και Λατινικής Αμερικής από τους Αμερικανούς και Ευρωπαίους αποικοικράτες και ιμπεριαλιστές.

Η Λιτλφέδερ, μία Ινδιάνα Απάτσι, ήταν έτοιμη να διαβάσει την επιστολή 15 σελίδων, που είχε γράψει ο Μπράντο, όμως ο παραγωγός της ταινίας, Άλμπερτ Ρούντι, την απείλησε ότι θα συλληφθεί, αν την διαβάσει ολόκληρη ή αν μιλήσει παραπάνω από ένα λεπτό.

Η εμφάνιση της δίχασε το κοινό και το κατεστημένο των ΗΠΑ επιτέθηκε στον ηθοποιό για προσβολή του θεσμού.

Ο γυμνός πασιφιστής του 1974

Καμία όμως από τις παραπάνω στιγμές δεν είναι πιο απρόβλεπτη από αυτή που έγινε το 1974 όταν κατά τη διάρκεια της 46ης τελετής, ο φωτογράφος Ρόμπερτ Όπελ ανέβηκε στη σκηνή κάνοντας το σήμα της ειρήνης.

Ο παρουσιαστής του βραβείου Ντέιβιντ Νίβεν που ήταν έτοιμος να τιμήσει την Ελίζαμπεθ Τέιλορ, ήταν ψύχραιμος. «Λοιπόν κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα συνέβαινε. Αλλά δεν είναι εντυπωσιακό ότι πιθανότατα ο μόνος τρόπος που αυτός ο άντρας θα κάνει τον κόσμο να γελάσει είναι να γδυθεί και να δείξει τις μικρές ατέλειές του;» είπε με την αίθουσα να τον αποθεώνει.

Ο Όπελ παρίστανε τον δημοσιογράφο για να εξασφαλίσει είσοδο στην αίθουσα. Για χρόνια υπήρχαν υποθέσεις ότι το περιστατικό ήταν προγραμματισμένο, αλλά ο Όπελ ξεκαθάρισε στους Los Angeles Times σε ερώτηση γιατί το έκανε ότι «οι άνθρωποι δεν πρέπει να ντρέπονται να δείχνουν γυμνό το σώμα τους. Παράλληλα είναι ένας τρόπος να κάνει κάποιος καριέρα».

Ο Όπελ, ήταν καθηγητής Αγγλικών σε μια σχολική μονάδα του Λος Άντζελες και απολύθηκε μετά το περιστατικό με τα Όσκαρ. Επαγγελματίας φωτογράφος, ο bisexual και υπερασπιστής της ειρήνης και των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων Όπελ, δύο χρόνια μετά το περιστατικό στα Όσκαρ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την Προεδρία των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας τα συνθήματα Nothing to Hide (Δεν έχω τίποτα να κρύψω) και Not Just Another Crooked Dick (Όχι ακόμη ένα διεφθαρμένο πέος) -ένα σχόλιο του στον ατιμασμένο Νίξον.

Η καμπάνια του δεν κέρδισε δημοφιλία, ο Όπελ ίδρυσε την πρώτη γκέι γκαλερί τέχνης στο Σαν Φρανσίσκο και μία από τις πρώτες σε όλη την επικράτεια και εκεί βρήκε το θάνατο.

Όταν δύο ένοπλοι ληστές, του ζήτησαν χρήματα από το ταμείο και όλα του τα έργα και καθώς αυτός αρνήθηκε, τον πυροβόλησαν στο κεφάλι.

Το ντοκιμαντέρ Θείος Μπομπ που δημιούργησε ο ανιψιός του το 2010, μίλησε για τον γυμνό άνδρα και την αληθινή ιστορία του, πέρα από την εμφάνιση του στα Όσκαρ που τον έκαναν γνωστό -αν και όχι για όλους τους σωστούς λόγους.