Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα της Παρασκευής επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, πλήττοντας μεταξύ άλλων ένα νοσοκομείο και προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον πέντε ανθρώπων, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους (φωτογραφία, επάνω, από το Χ, @UkrainianAna).

BREAKING: It’s being reported that Russian drones have hit Ukraine’s 2nd-largest city Kharkiv pic.twitter.com/YFGzQgXAqi

Ο περιφερειάρχης Ολέχ Σινιεχούμποφ αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ότι τουλάχιστον οκτώ ρωσικά drones έπληξαν τρεις συνοικίες του Χαρκόβου, το οποίο έχει βρεθεί συχνά στο στόχαστρο των εισβολέων από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Σινιεχούμποφ δήλωσε πως πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ο δήμαρχος Ιγκορ Τέρεχοφ ανέβασε σε επτά τον αριθμό των τραυματιών.

One of the hospitals in Kharkiv after tonight’s russian drone strike pic.twitter.com/7SYeOjScUx

— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) March 1, 2025