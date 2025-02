Μετά το επι κοντώ ο Ντουπλάντις κατακτά και το τραγούδι (vid)

Μετά τους αιθέρες ο Μόντο Ντουπλάντις θέλει να κατακτήσει και την κορυφή των τσαρτς. Ο ιπτάμενος Σουηδός ζήλεψε τη δόξα των ABBA και ηχογράφησε το πρώτο του single, το Bop, το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα, 28 Φεβρουαρίου.

Ο κορυφαίος σύγχρονος επικοντιστής αποφάσισε να κάνει άλμα και στη μουσική σκηνή προκαλώντας φρενίτιδα στο διαδίκτυο.

Με δηλώσεις του στην εφημερίδα Expressen ο Σουηδός υπεραθλητής των δύο χρυσών ολυμπιακών μεταλλίων, των αμέτρητων άλλων τίτλων και των παγκοσμίων ρεκόρ αποκάλυψε πως αισθάνθηκε νευρικότητα για τη νέα του προσπάθεια, «σαν να περπατώ γυμνός στο δρόμο».

«Είσαι λίγο ευάλωτος κατά κάποιο τρόπο, αλλά ως επί το πλείστον ήμουν αρκετά ψύχραιμος», πρόσθεσε.

Αν και η μουσική του Ντουπλάντις είναι κάτι νέο για το κοινό, δεν αποτελεί κάτι νέο για τον ίδιο. Είναι κάτι με το οποίο ασχολείται τα τελευταία χρόνια και μεταξύ άλλων είχε ηχογραφήσει τραγούδια πριν και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Being the world’s greatest athlete wasn’t enough.😂🤣

Mondo Duplantis 🇸🇪 is dropping his first single, «Bop,» today! pic.twitter.com/v0nCRzkErd

— Track & Field Gazette (@TrackGazette) February 27, 2025