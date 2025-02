Μπερνάρντο Σίλβα: «Δεν το έχω συνηθίσει, δεν το δέχομαι»

Ο Μπερνάρντο Σίλβα, δεν δίστασε να εκφράσει τον προβληματισμό του για την κατάσταση που επικρατεί, τονίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Στις δηλώσεις του, ο Πορτογάλος αστέρας της Μάντσεστερ Σίτι, έκανε ξεκάθαρο το γεγονός πως η ομάδα βρίσκεται σε μια περίοδο αμφισβήτησης, με τα τελευταία αποτελέσματα να προβλιματίζουν τους φίλους των «Πολιτών»: «Είναι, χωρίς αμφιβολία, μια δύσκολη σεζόν, πολύ απογοητευτική, γιατί το επίπεδο στο οποίο είχαμε συνηθίσει τον κόσμο ήταν πολύ υψηλό για πολλά..».



«Φέτος το επίπεδο δεν ήταν το ίδιο, δεν μπορέσαμε να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο. Ήταν προφανές ότι μια στιγμή όπως αυτή θα έπρεπε να έρθει, αργά ή γρήγορα. Είναι, χωρίς αμφιβολία, μια δύσκολη σεζόν, πολύ απογοητευτική, γιατί το επίπεδο στο οποίο είχαμε συνηθίσει τον κόσμο ήταν πολύ υψηλό για πολλά… Κανείς δεν κατάφερε ποτέ να κερδίσει τέσσερις τίτλους Premier League στη σειρά όπως κάναμε πέρυσι , οπότε προφανώς η διατήρηση αυτού του επιπέδου θα είναι πάντα δύσκολη. Φυσικά, οι γενιές και οι κύκλοι τελειώνουν, προφανώς, λόγω ηλικίας, λόγω των διαφορετικών σταδίων μιας καριέρας και αυτός ο σύλλογος θα χρειαστεί να ανανεωθεί.»

Bernardo Silva: “The quality in the Premier League right now is unbelievable and it feels like every three days you have a Champions League game!” pic.twitter.com/MjYyiEphoG

— City Report (@cityreport_) February 25, 2025