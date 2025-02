Σλοτ: «Κανείς δεν μας έβλεπε ως διεκδικητές του τίτλου στην αρχή της σεζόν»

Η Λίβερπουλ μετά την μεγάλη νίκη στο ντέρμπι με την Μάντσεστερ Σίτι ανέβασε κι άλλο την διαφορά από την δεύτερη Άρσεναλ, με τον Άρνε Σλοτ να τονίζει πως κανένας δεν πίστεψε στους «κόκκινους» ότι θα μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα στην αρχή της σεζόν.

Ο Ολλανδός τεχνικός αναφέρθηκε μετά το σπουδαίο τρίποντο το «Etihad» επί των πολιτών για τη διαφορά στην κορυφή και το προβάδισμα για την κατάκτηση της Premier League.

🚨 Arne Slot: “No-one saw us as a title contender when we started the season”. pic.twitter.com/UpypnsjzwH

«Αν ξεκινήσεις από κάπου, δεν σκέφτεσαι πού βρίσκεσαι από πλευράς βαθμών στο τέλος της σεζόν. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι κανείς δεν μας έβλεπε ως διεκδικητές του τίτλου όταν ξεκινήσαμε στην αρχή της σεζόν – και νομίζω ότι κανείς στον κόσμο του ποδοσφαίρου δεν θα περίμενε ότι η Σίτι δεν θα ήταν τόσο κοντά σε αυτή που οδηγεί το πρωτάθλημα, αν δεν είναι αυτή που οδηγεί το πρωτάθλημα. Ξέρουμε όλοι γιατί, είχαν πολλούς τραυματισμούς, είχαν μια δύσκολη περίοδο, αλλά και πάλι σήμερα μπορούσες να δεις –αν και το αποτέλεσμα ίσως δεν σου το δείχνει– πόσο καλοί είναι ως ομάδα και πόσο δύσκολο είναι να παίξεις απέναντι τους», είπε αρχικά ο Ολλανδός τεχνικός της Λίβερπουλ.

«No one saw us as a title contender at the start of the season» ❌

Arne Slot on Liverpool moving 11 points clear of Arsenal in the Premier League 🏆 pic.twitter.com/sSM8dK7PQr

— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 24, 2025