Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Ο ατιμασμένος σταρ ερευνάται (και) για οικονομικά εγκλήματα

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ σε νέες περιπέτειες με τη δικαιοσύνη. Ο ατιμασμένος Γάλλος σταρ βρίσκεται στο στόχαστρο μιας έρευνας για διακεκριμένη φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς υπάρχουν υποψίες σε βάρος του ότι είχε ψευδώς δηλώσει φορολογική κατοικία στο Βέλγιο από το 2013, μετέδωσε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο πηγές προσκείμενες στην υπόθεση.

Έρευνες πραγματοποιήθηκαν και καταθέσεις ελήφθησαν στα μέσα Φεβρουαρίου στο Βέλγιο και στη Γαλλία, ιδίως στο Μεν ε Λουάρ, όπου ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ είναι ιδιοκτήτης ενός πύργου. Όμως, ο ηθοποιός δεν έχει καταθέσει προς το παρόν στις αρχές.

Η έρευνα «ακολουθεί σειρά καταγγελιών της φορολογικής διοίκησης», συμπλήρωσε μία από τις πηγές στο AFP, επιβεβαιώνοντας μία πληροφορία του ερευνητικού μέσου Mediapart.

Η έρευνα στοχεύει να καθορίσει εάν «η έδρα του ήταν μια ψευδής έδρα» και «τι ύψους φόρος θα μπορούσε να έχει χαθεί στη Γαλλία από το 2013».

Ο ηθοποιός, 76, είχε ανακοινώσει τον Δεκέμβριο του 2012 ότι έχει έδρα στο Βέλγιο για φορολογικούς λόγους. Ήθελε να διαμαρτυρηθεί για τη φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών που ήθελε να επιβάλει ο πρόεδρος της Γαλλίας εκείνη την εποχή Φρανσουά Ολάντ.

Τότε, είχε εγκατασταθεί στο Νεσίν, ένα βέλγικο προάστιο κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία, που ήταν γνωστό, καθώς διέμεναν εκεί πλούσιοι Γάλλοι απόδημοι.

Αυτή η κίνηση είχε προκαλέσει μια σφοδρή διαμάχη. Στο στόχαστρο επικρίσεων, κυρίως από πολιτικούς αξιωματούχους, με την αποχώρησή του να χαρακτηρίζεται ως «αρκετά αξιοθρήνητη» από τον πρωθυπουργό εκείνης της εποχής, τον Ζαν Μαρκ Αιρό, εκείνος είχε απειλήσει να παραδώσει το γαλλικό διαβατήριό του.

Έλαβε τη ρωσική ιθαγένεια χάρη στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν έπειτα από λίγο καιρό, τον Ιανουάριο του 2013.

Η δίκη του Ντεπαρντιέ για σεξουαλικά εγκλήματα πλησιάζει

Παράλληλα, αναμένεται η έναρξη της δίκης του Γάλλου ηθοποιού Ζεράρ Ντεπαρντιέ που είχε αναβληθεί τον Οκτώβριο λόγω ανησυχιών για την υγεία του.

Ο Ντεπαρντιέ αντιμετωπίζει την κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης -και συγκεκριμένα, την άσκηση «βίας, εξαναγκασμού, αιφνιδιασμού ή απειλής»- σε δύο γυναίκες στα γυρίσματα της κινηματογραφικής ταινίας Les Volets verts. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία.

Ο δικηγόρος του Ντεπαρντιέ, Ζερεμί Ασούς, ζήτησε την αναβολή, λέγοντας ότι ο ηθοποιός έχει καρδιακά προβλήματα και προβλήματα που σχετίζονται με τον διαβήτη.

Οι δικηγόροι και των δύο γυναικών υποστήριξαν την αναβολή, λέγοντας ότι οι πελάτες τους θέλουν να ακούσουν τις εξηγήσεις του Ντεπαρντιέ.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, οι γυναίκες αναφέρουν ότι ο ηθοποιός τις παγίδευσε ανάμεσα στα πόδια του και άγγιξε τους γλουτούς, τα γεννητικά όργανα και το στήθος τους πάνω από τα ρούχα τους.

Περίπου 100 άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστήριο στο Παρίσι την ημέρα αναβολής τς δίκης του.

Ανταποκρινόμενοι σε κάλεσμα φεμινιστικών ομάδων να δείξουν υποστήριξη στα θύματα σεξουαλικής βίας οι ακτιβιστές κρατούσαν πλακάτ εναντίον του Ντεπαρντιέ.

Ιερό τέρας ή τέρας -σκέτο;

Το 2023 προσωπικότητες της γαλλικής κινηματογραφικής και τηλεοπτικής βιομηχανίας ανακοίνωσαν ότι δεν θα ξανασυνεργαστούν με τον ηθοποιό Ζεράρ Ντεπαρντιέ, μετά από ντοκιμαντέρ που κατέγραψε πλάνα που αποδεικνύουν τον σεξισμό και την ανάρμοστη συμπεριφορά του διάσημου ηθοποιού, ο οποίος διώκεται επισήμως για βιασμό.

Το ντοκιμαντέρ, Depardieu: The Fall of an Ogre, προβλήθηκε στο δημόσιο κανάλι France 2 μετά τις καταγγελίες περισσότερων από δώδεκα γυναικών για σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά εναντίον του Ντεπαρντιέ σε έρευνα του Mediapart το 2022.

Υπάρχει ένα είδος omertà στη γαλλική κινηματογραφική βιομηχανία σχετικά με τη σεξουαλική βία

Το ντοκιμαντέρ έδειχνε πλάνα από το ταξίδι του Ντεπαρντιέ στη Βόρεια Κορέα το 2018 με αφορμή την 70ή επέτειο του «μυστικού» κράτους. Ο ηθοποιός, ο οποίος είχε επισκεφθεί την Πιονγκγιάνγκ με τηλεοπτικό συνεργείο και γνώριζε ότι τον βιντεοσκοπούσαν, έκανε χυδαία σχόλια σε γυναίκες αλλά και για γυναίκες, παρενοχλούσε επανειλημμένως σεξουαλικά μια μεταφράστρια και έκανε σεξουαλικά σχόλια για ένα παιδί σε ένα κέντρο ιππασίας το οποίο έβλεπε να ιππεύει ένα άλογο.

Την Παρασκευή, τα πλάνα χαρακτηρίστηκαν από την αριστερή βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Manon Aubry ως «απεχθή».

Ο Fabien Onteniente, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει την ταινία Disco με τον Ντεπαρντιέ το 2007, ανακοίνωσε ότι δεν θα ξανασυνεργαστεί ποτέ με τον ηθοποιό μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ στο οποίο η ηθοποιός Hélène Darras καταγγέλλει ότι δέχτηκε επίθεση από τον Ντεπαρντιέ στα γυρίσματα της ταινίας.

Αφού μίλησε στους συντελεστές του ντοκιμαντέρ τον Σεπτέμβριο, κατέθεσε επίσημη καταγγελία στην αστυνομία εναντίον του Ντεπαρντιέ

«Με κοίταξε σαν ένα κομμάτι κρέας»

«Αυτό δεν συμπίπτει με τις αξίες μου, δεν είναι δυνατόν να κλείνεις τα μάτια σε αυτού του είδους την ανεπίτρεπτη συμπεριφορά», δήλωσε ο Oniniente στο ενημερωτικό κανάλι FranceInfo. Είπε ότι υπάρχει ένα είδος omertà στη γαλλική κινηματογραφική βιομηχανία σχετικά με τη σεξουαλική βία, επειδή πρόκειται για ένα είδος κλειστού κυκλώματος με «πολλή άρνηση».

Η Darras ανέφερε πώς ο Ντεπαρντιέ «με κοίταξε σαν ένα κομμάτι κρέας» και τη ρώτησε αν ήθελε να πάει στο καμαρίνι του. Εκείνη είπε όχι. Ωστόσο, όπως η ίδια καταγγέλλει, στη συνέχεια της επιτέθηκε στο πλατό, αρπάζοντας την από το σώμα. Είπε ότι ήταν τρομοκρατημένη και κανείς στο πλατό δεν αντέδρασε.

Είπε ότι δεν μίλησε τότε γιατί δεν ήθελε να μπει «στη μαύρη λίστα στην ηλικία των 26 ετών». Αφού μίλησε στους συντελεστές του ντοκιμαντέρ τον Σεπτέμβριο, κατέθεσε επίσημη καταγγελία στην αστυνομία εναντίον του Ντεπαρντιέ.

Σε μια ηχογραφημένη τηλεφωνική συνομιλία που περιλαμβάνεται στο ντοκιμαντέρ, ο Ντεπαρντιέ δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει το περιεχόμενο της εκπομπής.

Στο ντοκιμαντέρ παρουσιάστηκε επίσης η συνέντευξη της ηθοποιού Charlotte Arnould, η οποία απευθύνθηκε στην αστυνομία πριν από πέντε χρόνια, κατηγορώντας τον Ντεπαρντιέ για βιασμό και σεξουαλική επίθεση σε δύο περιπτώσεις στο σπίτι του στο Παρίσι το 2018, όταν εκείνη ήταν 22 ετών και ο Ντεπαρντιέ, φίλος του πατέρα της, ήταν 70 ετών.