Να επισκεφθεί την Τουρκία σχεδιάζει ο Λαβρόφ εν μέσω των συνομιλιών για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ σχεδιάζει να επισκεφθεί την Τουρκία την επόμενη εβδομάδα στο πλαίσιο περιφερειακής επίσκεψής του, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Middle East Eye.

Ο Λαβρόφ αναμένεται να βρίσκεται στην Άγκυρα στις 24 και 25 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με μία από τις πηγές του MEE.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov plans to visit Turkey next week as part of his regional tour.

According to one of the sources, Lavrov is expected to be in Ankara on 24-25 Februaryhttps://t.co/FXMjwG5KWX

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 20, 2025