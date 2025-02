Η ΕΠΟ έχει κινήσει όλες τις διαδικασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόκτηση δικαιώματος να αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδας ο Άλεν Νόα Τζέιμς, ο Ελληνοαμερικανός συμπαίκτης του Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι.

Η ομοσπονδία ξεκίνησε τις διαδικασίες ύστερα από σχετική εισήγηση του προπονητή της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων, Γιάννη Ταουσιάνη, ενώ κι ο νεαρός ακραίος αμυντικός, που γεννήθηκε στις ΗΠΑ στις 28 Απριλίου του 2004, έχει εκφράσει ήδη στον τεχνικό διευθυντή, Δημήτρη Παπαδόπουλο, την επιθυμία του να φορέσει τη φανέλα της γαλανόλευκης.

Ο Τζέιμς είναι γεννημένος στο Πέμπροουκ Πάινς της Φλόριντα και μεγάλωσε σε ένα αθλητικό περιβάλλον, ενώ διακρίθηκε σε τρία αθλήματα: ποδόσφαιρο, μπάσκετ και μπέιζμπολ.

Στα 13 του αποφάσισε να αφοσιωθεί αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο, επηρεασμένος από την ποδοσφαιρική παράδοση της οικογένειάς του. Η μητέρα του, Κάντι Ζάχαρη – Άλεν, Ελληνίδα δεύτερης γενιάς στις ΗΠΑ, φρόντισε να κρατήσει ζωντανή τη σύνδεση με τις ελληνικές ρίζες. Ο ίδιος είναι Έλληνας πολίτης από το 2022, καθώς απέκτησε ελληνικό διαβατήριο, γεγονός που του επιτρέπει να αγωνιστεί ως κοινοτικός στην Ευρώπη.

Ο Νόα Άλεν αποτελεί γέννημα-θρέμμα της Ίντερ Μαϊάμι. Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που ανέβηκε από τις ακαδημίες στην πρώτη ομάδα, γράφοντας ιστορία για το σύλλογο του Ντέιβιντ Μπέκαμ. Το 2019 εντάχθηκε στις ακαδημίες της ομάδας μέσω της Weston FC, με την ανακοίνωση να του γίνεται μέσω ενός προσωπικού βίντεο από τον ίδιο τον Μπέκαμ.

Ένα χρόνο αργότερα, δόθηκε δανεικός στη θυγατρική Fort Lauderdale CF, όπου αναδείχθηκε κορυφαίος νέος παίκτης της USL League One. Στις 26 Φεβρουαρίου 2022, σε ηλικία 17 ετών και 10 μηνών, έκανε το ντεμπούτο του στο MLS με την Ίντερ Μαϊάμι απέναντι στους Σικάγο Φάιρ, όντας ο πρώτος παίκτης της ομάδας που προήλθε από τις ακαδημίες της.

Η καθημερινότητα του Νόα Άλεν στην Ίντερ Μαϊάμι είναι μοναδική, καθώς έχει την ευκαιρία να προπονείται και να αγωνίζεται δίπλα σε θρύλους του παγκοσμίου ποδοσφαίρου όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο Ζόρντι Άλμπα, ο Σέρχιο Μπουσκέτς και ο Λουίς Σουάρες.

Συνολικά, ο 20χρονος αριστερός μπακ έχει αγωνιστεί σε 62 παιχνίδια με την Ίντερ Μαϊάμι, έχοντας μάλιστα κι ένα γκολ. Ο Άλεν αρχικά αν και εφόσον καταφέρει να αγωνιστεί στην Εθνική μας ομάδα θα υπολογίζεται για την Εθνική Ελπίδων και μετέπειτα για αυτή των ανδρών.

The set piece gets all the way through. 🤯

Noah Allen scores his first MLS goal to put #InterMiamiCF back on top. pic.twitter.com/uQFS8oZjua

— Major League Soccer (@MLS) July 9, 2023