Το μήνυμα ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση στον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ανατολική Ευρώπη ερήμην της Ουκρανίας και χωρίς την ενεργό ανάμιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέπεμψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παρεχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό του Bloomberg, στον απόηχο των πρόσφατων δηλώσεων του αμερικανού προέδρου, Ντοναλντ Τραμπ.

Ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε ότι η ΕΕ θα πρέπει να συμμετάσχει στις συζητήσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας έναντι ενδεχόμενης ρωσικής επίθεσης στο μέλλον.

Ερωτηθείς ποιος μπορεί να εκπροσωπήσει την Ένωση στο τραπέζι των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τους Ντόναλντ Τραμπ και Βλάντιμιρ Πούτιν, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι επείγει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ενιαία φωνή στο ζήτημα της Ουκρανίας και πως πρέπει να ορισθεί ένας υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος με ισχυρό κύρος.

Αναφορικά με τις διεργασίες γύρω από την ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποιήσει πως «δεν υπάρχει πλέον χρόνος για να χαθεί» υπογραμμίζοντας ότι το επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου (20 – 21/3) στις Βρυξέλλες πρέπει να αποφασίσει την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, προκειμένου, όπως είπε, να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση «μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, χωρίς να καταπατώνται οι δημοσιονομικοί κανόνες».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η Ελλάδα ξοδεύει περισσότερο από το 3% του ΑΕΠ της για την Άμυνα, επανέλαβε πως όταν ο αμερικανός πρόεδρος καλεί τους Ευρωπαίους ηγέτες να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες για την Άμυνά τους έχει επί της ουσίας δίκιο και εκτίμησε εκ νέου πως θα απαιτηθεί ο συνδυασμός ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, ώστε να καταστούν πραγματικότητα κοινά ευρωπαϊκά αμυντικά σχέδια, όπως η ευρωπαϊκή αντιπυραυλική ασπίδα.

