Ο απίθανος Παυλίδης έγραψε ιστορία με την Μπενφίκα (pics)

Μετά από ένα δραματικό παιχνίδι στη Λισαβόνα η Μπενφίκα πήρε την πρόκριση για τους «16» του Champions League απέναντι στη Μονακό. Οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες με 3-3, ωστόσο οι Πορτογάλοι ήταν αυτοί που πανηγύρισαν χάρη στη νίκη τους στο πρώτο παιχνίδι με 1-0.

Το γκολ σε εκείνο το ματς το πέτυχε ο Βαγγέλης Παυλίδης ο οποίος ήταν μεγάλος πρωταγωνιστής και στη ρεβάνς. Ο διεθνής φορ έδωσε ασίστ για το 1-0 του Ακτούρκογλου και αργότερα σκόραρε με πέναλτι για το 2-2. Με αυτό το γκολ μάλιστα έγραψε ιστορία για την Μπενφίκα (και όχι μόνο) στη διοργάνωση.

Αυτό γιατί ο Παυλίδης έφτασε τα επτά γκολ φέτος στο Champions League και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των «Αετών» που πετυχαίνει κάτι τέτοιο. Κανείς άλλος δεν είχε βάλει εφτά γκολ σε μία σεζόν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση με τη φανέλα της Μπενφίκα και το έκανε ο Παυλίδης.

Vangelis Pavlidis is the first Benfica player in the #UCL era to score seven goals in a single edition of the Champions League. ⚽ pic.twitter.com/wnIFyJbM9J

— Squawka (@Squawka) February 18, 2025