Με τη συμμετοχή και της Βρετανίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Παρίσι η έκτακτη σύσκεψη κορυφής που κάλεσε ο Εμανουέλ Μακρόν μετά την απόφαση των ΗΠΑ να αποκλείσουν την Ευρώπη από τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.

Η συνάντηση θα γίνει στο Παρίσι και η προεδρία της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι θα συμμετέχουν ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ακόμα θα συμμετέχουν οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας, της Ολλανδίας και της Δανίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μαρκ Ρούτε τάχθηκε στο πλευρό των ΗΠΑ και ζήτησε από τους Ευρωπαίους ηγέτες, αντί να διαμαρτύρονται για το εάν θα κάτσουν ή όχι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και να σκεφτούν ποιες εγγυήσεις ασφαλείας μπορούν να παράσχουν στην Ουκρανία.

Η αμηχανία είναι έκδηλη στις ηγεσίες της ΕΕ μετά τις κινήσεις Τραμπ που προχώρησε σε συνεννόηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν χωρίς να ενημερώσει την Ευρώπη, ενώ η ψυχρολουσία συνεχίστηκε και τις επόμενες ημέρες.

Χαρακτηριστική ήταν η ομιλία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς στη διάσκεψη ασφαλείας στο Μόναχο που ανακοίνωσε στους ευρωπαίους συμμάχους μιλώντας για τον Ντόναλντ Τραμπ ότι πλέον «υπάρχει νέος σερίφης στον πλανήτη», και «μάλωσε» τους Ευρωπαίους γιατί δεν έχουν φροντίσει το πραγματικό πρόβλημα ασφάλειας που αντιμετωπίζουν που όπως είπε είναι «εχθροί εκ των έσω».

Ο ίδιος εκτός από την ακροδεξιά ρητορική που ξεδίπλωσε στην ομιλία του κάνοντας μαθήματα «δημοκρατίας» στους Ευρωπαίους ηγέτες, συναντήθηκε επίσης στο περιθώριο της Συνόδου με την υποψήφια καγκελάριο του ακροδεξιού AFD, Άλις Βάιντελ, λίγες μόνο ημέρες πριν τις κρίσιμες εκλογές της Γερμανίας.

Χθες έγινε επίσης έκτακτη συνεδρίαση των 27 ΥΠΕΞ της ΕΕ στο περιθώριο της Διάσκεψης στο Μόναχο, με την Ύπατη Εκπρόσωπο Κάγια Κάλας να σχολιάζει σε ανάρτησή της στο Χ ότι «η Ευρώπη παραμένει ισχυρά ενωμένη στη στήριξη της Ουκρανίας και στην ενίσχυση της δικής μας άμυνας. Σύντομα θα παρουσιάσουμε νέες πρωτοβουλίες για να προχωρήσουμε προς τα εμπρός».

Closing off #MSC2025 with a good discussion among the EU foreign ministers still in Munich.

Europe stands strongly united in supporting Ukraine and strengthening our own defence.

We will soon come up with new initiatives to take this forward. pic.twitter.com/pOjqXeCGce

— Kaja Kallas (@kajakallas) February 16, 2025