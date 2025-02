Αντετοκούνμπο και Μοράντ «ψήνονται» για τον επόμενο διαγωνισμό τριπόντων (pic)

Άλλος ένας διαγωνισμός καρφωμάτων ολοκληρώθηκε στο ΝΒΑ με τον Μακ ΜακΚλαννγκ να είναι ο μεγάλος νικητής, με κορυφαία του στιγμή όταν πέρασε πάνω από αυτοκίνητο για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι.

Ένας από τους κορυφαίους του… είδους, ο Τζα Μοράντ, ενθουσιάστηκε με το θέαμα που προσέφερε ο γκαρντ των Ορλάντο Μάτζικ και θέλησε να το μοιραστεί μέσω του «Χ» αναφέροντας: «Ο Μακ ίσως με κάνει να αποφασίσω να καρφώσω», ενώ παράλληλα φαίνεται να κάλεσε και τους Ζακ ΛαΒίν, Άαρον Γκόρντον που το 2016 μας είχαν χαρίσει τον κορυφαίο διαγωνισμό όλων των εποχών.

Στην… κουβέντα μπήκε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος έκανε retweet στο ποστ του Μοράντ και τόνισε: «Αν το κάνεις, θα το κάνω μαζί σου». Δείχνοντας έτσι πανέτοιμος να επιστρέψει στον διαγωνισμό ύστερα από το 2015.

If you do it. I’ll do it with you 💯 https://t.co/dsKglTiTca

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) February 16, 2025