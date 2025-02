Οι πιθανότητες πρόκρισης ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού μετά τις ήττες σε Europa και Conference League

Ένα πολύ κακό βράδυ είχαν στα πρώτα ματς των νοκ άουτ ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ σε Conference και Europa League, καθώς και οι δύο ελληνικές ομάδες ηττήθηκαν από Βίκινγκουρ και Στεάουα Βουκουρεστίου.

Το 0/2 είχε αρνητικό αντίκτυπο τόσο στη βαθμολογία της Ελλάδας στο UEFA ranking, όσο και στις πιθανότητες των ίδιων των δύο ομάδων για την πρόκριση στους «16» του Europa League και του Conference League αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τον αλγόριθμο του Football Meets Data, η εντός έδρας ήττα του ΠΑΟΚ μείωσε τις πιθανότητες του για πρόκριση από 61% που ήταν πριν το πρώτο παιχνίδι, μόλις στο 26% και αυτό είναι ενδεικτικό του πολύ δύσκολου έργου που έχει ο Δικέφαλος του Βορρά στη ρεβάνς.

To qualify for UEL Round of 16 (as of 13 Feb):

92% 🇳🇱 AZ (📈+54%)

74% 🇷🇴 FCSB (📈+35%)

70% 🇳🇱 Twente (📈+16%)

65% 🇮🇹 Roma (📈+4%)

–

35% 🇵🇹 Porto (📉-4%)

30% 🇳🇴 Bodo/Glimt (📉-16%)

26% 🇬🇷 PAOK (📉-35%)

8% 🇹🇷 Galatasaray (📉-54%)

