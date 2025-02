Το ανακοινωθέν της Διάσκεψης του Παρισιού για τη Συρία και οι ελληνικές προτάσεις

Τη δική της «μάχη» για να περάσουν συγκεκριμένες αναφορές στο κοινό ανακοινωθέν της Διάσκεψης του Παρισιού για τη Συρία, έδωσε η ελληνική διπλωματία, σε μία συγκυρία ιδιαίτερα δύσκολη για τη Δαμασκό, η οποία αναζητά τη σταθερότητα, μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ από την εξουσία.

📍Paris

FM George Gerapetritis is participating tdy in the International Conference on #Syria.

📍Παρίσι

Ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης συμμετέχει σήμερα στη Διεθνή Διάσκεψη για τη Συρία. pic.twitter.com/2bCaJZJ3ZP

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 13, 2025