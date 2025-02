Η μεγαλύτερη δίκη για την κακοποίηση παιδιών στην ιστορία της Γαλλίας θα ανοίξει αυτόν τον μήνα εν μέσω οργής για το γεγονός ότι ένας χειρουργός κακοποιούσε σεξουαλικά εκατοντάδες παιδιά επί δεκαετίες, στοχεύοντας κάποια από αυτά όταν βρίσκονταν υπό αναισθησία, στην αίθουσα ανάρρωσης μετά την επέμβαση ή στα κρεβάτια του νοσοκομείου.

Η Γαλλία προετοιμάζεται για σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την προστασία των παιδιών εν μέσω συγκλονιστικών καταθέσεων από έναν αριθμό ρεκόρ φερόμενων θυμάτων του Joël Le Scouarnec, 73 ετών, ο οποίος εργαζόταν ως χειρουργός πεπτικού συστήματος.

Εργαζόταν σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία σε όλη τη Βρετάνη και τη δυτική Γαλλία, χειρουργώντας συχνά παιδιά με σκωληκοειδίτιδα.

Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει στις 24 Φεβρουαρίου και να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο.

Παρά το γεγονός ότι το FBI είχε επισημάνει στις γαλλικές αρχές το 2004 την προβολή εικόνων παιδικής κακοποίησης στο σκοτεινό διαδίκτυο, για την οποία καταδικάστηκε και του επιβλήθηκε τετραετής ποινή φυλάκισης με αναστολή στη Γαλλία το 2005, δεν εμποδίστηκε ποτέ να εργάζεται με παιδιά και συνέχισε να κερδίζει θέσεις υψηλού κύρους σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα.

Τα αποδεικτικά στοιχεία στην τετράμηνη δίκη θα περιλαμβάνουν χειρόγραφα σημειωματάρια στα οποία ο Le Scouarnec κατέγραφε τα αρχικά των ασθενών και τα φερόμενα εγκλήματά του εναντίον τους.

Η αστυνομία διασταύρωσε τα σημειωματάρια με τα αρχεία των νοσοκομείων για να εντοπίσει τα πιθανά θύματα, ενώ ορισμένα από αυτά ήταν αναίσθητα και υπό αναισθησία εκείνη την περίοδο.

