DarkWoke: Πρέπει να σταματήσουν οι προοδευτικοί να είναι τόσο ευγενικοί με τον Τραμπ και τους ομοϊδεάτες του;

Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στη Ροτόντα του Καπιτωλίου για την τελετή ορκωμοσίας, «όπως έγινε και με τον Ρόναλντ Ρίγκαν το 1985», οι προοδευτικοί χρήστες του διαδικτύου ήταν απασχολημένοι με ένα άλλο ζήτημα: να προσπαθούν να ενθαρρύνουν τους Δημοκρατικούς να ακολουθήσουν το «DarkWoke» και να εγκαταλείψουν την προσχηματική ευγένεια απέναντι στους Ρεπουμπλικάνους.

Το πρωί της ημέρας της ορκωμοσίας, το #DarkWoke άρχισε να γίνεται trend στο X. Το hashtag – το οποίο έχει τις ρίζες του στο «Dark Brandon», το meme που συνδυάζει ειρωνικά το «Let’s Go Brandon» και το «Dark MAGA» για να γιορτάσει τις πολιτικές νίκες του Τζο Μπάιντεν- ήρθε έπειτα από την αιχμηρή δήλωση της πολιτικού και ακτιβίστριας Alexandria Ocasio-Cortez και την εκ των υστέρων απάντηση της ακροδεξιάς influencer Chaya Raichik, η οποία ανά τα χρόνια έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις με απόψεις όπως: «Αυτοί οι [ΛΟΑΤΚΙ και σύμμαχοι] ακτιβιστές και groomers, δεν είναι μόνο στα σχολεία, είναι σε όλα τα ιδρύματα και θέλουν να σεξουαλικοποιήσουν τα παιδιά μας, θέλουν να μπερδέψουν τα παιδιά μας σχετικά με την ταυτότητά τους» και «Έχει γίνει φυσιολογικό να είσαι ρατσιστής απέναντι στους λευκούς».

Η διαδικτυακή κόντρα ξεκίνησε όταν η Ocasio-Cortez δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram στο οποίο ανέφερε τους λόγους για τους οποίους δεν θα παραστεί στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν γιορτάζω τους βιαστές», δήλωσε χαρακτηριστικά, με την Raichik να απαντά: «άλλο ένα πρόσωπο που ο Τραμπ θα πρέπει να μηνύσει».

Φυσικά, η διαμάχη συνεχίστηκε. Η Ocasio-Cortez δεν άφησε αναπάντητο το σχόλιο της ακροδεξιάς influencer, κατακεραυνώνοντας την με μια προτροπή: «Σκανδαλίζεσαι; Κλάψε και άλλο».

Το κίνημα «DarkWoke» φαινομενικά έγκειται στο αιχμηρό χιούμορ, το οποίο μεταφράζεται σε memes τύπου: σπρώχνω την γιαγιά που ψηφίζει Τραμπ από τις σκάλες ή μια εικόνα της επίσημης μασκότ των Philadelphia Flyers, Gritty, που ανεμίζει ένα πανό Pride με τη λεζάντα: «Το να χτυπάς τους ομοφοβικούς με αυτή τη σημαία, αυτό είναι #DarkWoke» ακόμα και ένα βίντεο που ένα άτομο φαίνεται να κλωτσά μια γυναίκα που τάσσεται κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση.

