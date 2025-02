Αλκοολισμός, κατάθλιψη, πολύπλοκη σχέση με την κόρη – Το «εκπληκτικά οικείο» ημερολόγιο της Τζόαν Ντίντιον

Ένα ημερολόγιο που βρέθηκε στο σπίτι της Τζόαν Ντίντιον πρόκειται να δημοσιευθεί τον Απρίλιο. Ανακαλύφθηκε σε ένα ντουλάπι αρχειοθέτησης δίπλα στο γραφείο της Αμερικανίδας συγγραφέως μετά τον θάνατό της το 2021, το Notes to John απευθύνεται στον σύζυγο της Ντίντιον, Τζον Γκρέγκορι Ντιουν, ο οποίος πέθανε το 2003.

Τα γραπτά της ξεκινούν τον Δεκέμβριο του 1999 και αφηγούνται συνεδρίες που είχε τότε η Ντίντιον με έναν ψυχίατρο.

Ψυχική ασθένεια και αλκοολισμός

Όπως γνωρίζουμε από ένα γράμμα που έγραψε τότε σε μια φίλη της, η οικογένειά της είχε περάσει «μερικά δύσκολα χρόνια» όταν η Ντίντιον άρχισε να γράφει το Notes to John. Οι συνεδρίες με τον ψυχίατρο που περιγράφονται λεπτομερώς στο ημερολόγιο περιλαμβάνουν συζητήσεις για την παιδική ηλικία της Ντίντιον, τον αλκοολισμό, την κατάθλιψη και την υιοθετημένη κόρη της, Κιντάνα.

Η Ντίντιον μίλησε στις συνεδρίες για τη σχέση της με την Κιντάνα, η οποία έζησε με ψυχική ασθένεια και αλκοολισμό και πέθανε το 2005 σε ηλικία 39 ετών.

Τα λαμπρά, ύστερα έργα της

Σύμφωνα με τον βρετανικό εκδοτικό οίκο 4th Estate, κομμάτι του εκδοτικού οίκου HarperCollins, οι συζητήσεις που είχε η Ντίντιον με τον ψυχίατρο «ήταν σημαντικές για την κατανόηση από την Ντίντιον των θεμάτων στα οποία στράφηκε στα λαμπρά, ύστερα έργα της, «Από πού είμαι», «Η Χρονιά της Μαγικής Σκέψης» και «Γαλάζιες νύχτες».

Η Kishani Widyaratna, διευθύντρια εκδόσεων του 4th Estate, δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή να φέρνουμε αυτό το εξαιρετικό νέο βιβλίο στους αναγνώστες. Το Notes to John μας προσφέρει ένα βαθιά συγκινητικό και εκπληκτικά οικείο πορτρέτο του ανθρώπου πίσω από τη σεβαστή λογοτεχνική περσόνα και μια σπάνια εικόνα της γένεσης ορισμένων από τα πιο πολύτιμα έργα της Ντίντιον».

Αφίσα του ντοκιμαντέρ «Joan Didion: The Center Will Not Hold», του 2017

«Γράφω για να ανακαλύψω τι σκέφτομαι»

Η Τζόαν Ντίντιον γεννήθηκε στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια το 1934 και εργάστηκε ως δημοσιογράφος πριν δημοσιεύσει το πρώτο της μυθιστόρημα, Run River, το 1963. Συνέχισε να γράφει άλλα τέσσερα μυθιστορήματα, μεταξύ των οποίων το A Book of Common Prayer και το Democracy.

Ήταν επίσης γνωστή για τα δοκίμιά της, όπως το Goodbye to All That και το The White Album, ενώ τα απομνημονεύματά της The Year of Magical Thinking κέρδισαν το National Book Award για μη μυθοπλασία το 2005.

Το 2013, της απονεμήθηκε το Εθνικό Μετάλλιο Ανθρωπιστικών Σπουδών από τον Μπαράκ Ομπάμα και, την ίδια χρονιά, κέρδισε το βραβείο Lifetime Achievement του PEN Center USA. «Γράφω εξ ολοκλήρου για να ανακαλύψω τι σκέφτομαι, τι κοιτάζω, τι βλέπω και τι σημαίνει αυτό» δήλωσε η Ντίντιον για το έργο της.

Η Τζόαν Ντίντιον με δικά της λόγια

«Η ζωή αλλάζει γρήγορα. Η ζωή αλλάζει στη στιγμή. Κάθεσαι για δείπνο και η ζωή όπως την ξέρεις τελειώνει» – Η Χρονιά της μαγικής σκέψης (2005), το βιβλίοεξερευνά τη θλίψη μετά το θάνατο του συζύγου της

«Λέμε στους εαυτούς μας ιστορίες για να ζήσουμε» – Λευκό άλμπουμ (1979)

«Πρέπει να διαλέγετε τα μέρη από τα οποία δεν φεύγετε» – Ένα βιβλίο κοινής προσευχής (1977)

«Έχεις την αίσθηση ότι είναι δυνατόν να περνάς τη ζωή σου παρατηρώντας πράγματα και καταγράφοντάς τα και ότι αυτό είναι εντάξει, αξίζει να το κάνεις. Ωστόσο, τα φαινομενικά ασήμαντα πράγματα που οι περισσότεροι από εμάς περνάμε καθημερινά είναι πραγματικά σημαντικά, έχουν νόημα και μας λένε κάτι» – Συνέντευξη στο Paris Review (2006).

«Δεν υπάρχει πραγματικός τρόπος να αντιμετωπίσουμε όλα όσα χάνουμε» – Από πού είμαι (2003)

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Τζόαν Ντίντιον Flickr