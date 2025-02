Κριστιάνο Ρονάλντο, ένας θρύλος ετών 40 (pics+vids)

«Ο κόσμος είναι λίγο… απαιτητικός με τα 1.000 γκολ, αλλά φταίω κι εγώ. Δεν μου αρέσει πολύ, τα πράγματα πρέπει να συμβαίνουν φυσικά. Ακόμη κι εάν δεν φτάσω τα 1.000 γκολ, παραμένω ο καλύτερος παίκτης στην Ιστορία. Οι αριθμοί το αποδεικνύουν, κανείς δεν έχει σκοράρει περισσότερο από εμένα». Τάδε έφη Κριστιάνο Ρονάλντο, μία μέρα πριν τα 40α του γενέθλια.

Για το αν είναι όντως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία δεν θα το κρίνουμε εμείς. Ο ίδιος το πιστεύει πάντως και το… φωνάζει. Όπως και να ‘χει πάντως, από τους κορυφαίους όλων των εποχών είναι σίγουρα. Αδιαμφισβήτητα. Σήμερα αυτός ο σπουδαίος αθλητής έχει γενέθλια. Κλείνει τα 40 χρόνια ζωής. Κι όμως, παίζει ακόμα μπάλα. Και όπως όλα δείχνουν θα δώσει κανονικά το παρών στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, σε ηλικία 41 ετών.

Η Equipe τίμησε τον CR7 για τα γενέθλιά του, με ένα μυθικό πρωτοσέλιδο. «Inclassable» ο τίτλος του κορυφαίου γαλλικού Μέσου. Σε ελεύθερη μετάφραση; «Μια κατηγορία μόνος του»!

Η Ρεάλ Μαδρίτης, η ομάδα με την οποία ο Ρονάλντο μεγαλούργησε και κατέκτησε κάθε πιθανό τίτλο, δεν θα μπορούσε να μην του στείλει ένα ιδιαίτερο μήνυμα.

Μέσα από τα επίσημα κανάλια της, η «Βασίλισσα» εξέφρασε τον σεβασμό και την εκτίμησή της προς τον άνθρωπο που της χάρισε 4 Champions League, 5 Χρυσές Μπάλες και αμέτρητες μοναδικές στιγμές.

«Αγαπητέ Κριστιάνο, από τη Ρεάλ Μαδρίτης, θέλουμε να σου στείλουμε τις θερμότερες ευχές μας για τα 40α γενέθλιά σου. Κάθε φίλος της ομάδας είναι περήφανος για τον θρύλο που είσαι και για το τι πρεσβεύεις για την ιστορία μας. Να έχεις μια υπέροχη μέρα με την οικογένειά σου και τους αγαπημένους σου».

Γεννημένος στο Φουντσάλ της πορτογαλικής πόλης Μαδέιρα, στις 5 Φεβρουαρίου 1985, δεν είχε βάλει ποτέ κατά νου πως θα έχει την καριέρα που εν τέλει ακολούθησε. Από τα μικρά της Αντορίνια, στο εφηβικό της Νασιονάλ και τις ακαδημίες της Σπόρτινγκ. Εκεί ήταν που τον ανακάλυψε και ο μεγάλος Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και τον έφερε στο Μάντσεστερ, όπου έκανε πράγματα και θαύματα με τη Γιουνάιτεντ.

Κατέκτησε 3 πρωταθλήματα Αγγλίας, 5 Κύπελλα, 1 Champions League, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ και εν τέλει κατέκτησε την πρώτη του Χρυσή Μπάλα. Η εξαετία του στην Αγγλία του εξασφάλισε την πιο ακριβή μεταγραφή, μέχρι τότε (100 εκατ. ευρώ), μετακομίζοντας στη Μαδρίτη.

Στη Ρεάλ έκατσε 9 χρόνια. Και τι δεν πήρε εκεί ο CR7. Και τι δεν κατέκτησε. Τέσσερα Champions League, 2 πρωταθλήματα Ισπανίας, 2 Κύπελλα, 4 χρυσές μπάλες και αμέτρητες ατομικές πρωτιές. Αγαπήθηκε και έγινε θρύλος της ομάδας. Για πολλούς είναι ο καλύτερος παίκτης που έχει περάσει ποτέ από τη «Βασίλισσα». Πάνω και από τον Αλφρέντο Ντι Στέφανο δηλαδή και όλους τους προηγούμενους θρύλους της Ρεάλ. Η είδηση της αποχώρησής του το 2018 έπεσε σαν «βόμβα» για τους οπαδούς των «μερένχες», αλλά και τους ποδοσφαιρόφιλους ανά την υφήλιο.

Επόμενη στάση το Τορίνο και η Γιουβέντους, όπου κι εκεί θα άφηνε το στίγμα του. Ήταν, ούτως η άλλως, μία περίοδο κυριαρχίας για τους «μπιανκονέρι» και με την έλευση του Πορτογάλου σταρ τα πράγματα έγιναν ακόμα καλύτερα. Σε τρία χρόνια ο Ρονάλντο μέτρησε: 2 πρωταθλήματα Ιταλίας, 2 Σούπερ Καπ και ένα Κύπελλο. Δεν τα λες και λίγα. Μέχρι που ήρθε η στιγμή της μεγάλης επιστροφής.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πλήττει και καλεί τον παλιό της ήρωα να βγάλει «τα κάστανα απ’ τη φωτιά». Βέβαια, τίποτα δεν είναι ίδιο από τότε και τίποτα δεν θα μοιάζει, στη συνέχεια, με τότε. Στον μοναδικό χρόνο που παρέμεινε στην Αγγλία δεν κατάφερε να κάνει την υπέρβαση, τσακώθηκε με τους προπονητές, αμφισβητήθηκε και έφυγε όντας πληγωμένος, απ’ την ομάδα που τον ανέδειξε.

Κατέληξε στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Νασρ, όπου και σκοράρει ασταμάτητα και προσπαθεί να την στέψει πρωταθλήτρια, μετά από έξι ολόκληρα χρόνια. Με έναν τελευταίο στόχο. Δύσκολο πολύ, αλλά όχι ακατόρθωτο. Να φτάσει τα 1.000 γκολ καριέρας! Να γίνει ο πρώτος που το καταφέρνει αυτό. Και ίσως ο μοναδικός, για πάντα…

Αν και οι Πορτογάλοι μπήκαν τραγικά στο Euro 2016, μην μπορώντας να πάρουν ούτε μία νίκη σε όμιλο με Ουγγαρία (3-3), Ισλανδία (1-1) και Αυστρία (0-0), εντούτοις κατάφεραν να προκριθούν στα νοκ-άουτ ως μία από τις καλύτερες τρίτες των ομίλων. Στους «16» απέκλεισαν την Κροατία χάρη σε ένα γκολ του Κουαρέσμα στο 117o λεπτό και στην επόμενη φάση έφτασαν στα πέναλτι για να αποκλείσουν την Πολωνία. Στον ημιτελικό οι Πορτογάλοι είχαν σαφώς πιο εύκολο έργο από τη Γαλλία, αντιμετωπίζοντας την Ουαλία και κέρδισαν για πρώτη φορά σε 90λεπτο (2-0, Ρονάλντο, Νάνι) για να φτάσουν στον τελικό.

Στο 25ο λεπτό του τελικού με τη Γαλλία, ο Φερνάντο Σάντος είδε τον ηγέτη του να αποχωρεί τραυματίας από τον αγωνιστικό χώρο.

🇵🇹❤ Cristiano Ronaldo’s pure passion on the sidelines for Portugal during the EURO 2016 final vs France… 🔥 pic.twitter.com/rEMDcVqxh9

— EuroFoot (@eurofootcom) March 26, 2024