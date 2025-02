Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν τον Απρίλιο

Συνάντηση με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα έχει ο έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η συνάντηση των δύο ανδρών θα γίνει τον Απρίλιο όπως ανακοίνωσε ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας.

#BREAKING Turkish President Erdogan to meet Greek Prime Minister Mitsotakis in April under framework of High-Level Cooperation Council, says Turkish foreign minister pic.twitter.com/SWz2SItxzW

