Επίσημο: Στην Μίλαν ο Χιμένες (pic)

Στη Μίλαν ανήκει κι επίσημα από σήμερα (3/2) ο 24χρονος Μεξικανός διεθνής φορ, Σαντιάγο Χιμένες. Μετά από εξαντλητικές διαπραγματεύσεις με τη Φέγενορντ, οι «ροσονέρι» κατάφεραν να κάνουν δικό τους τον Μεξικανό καλύπτοντας με τον καλύτερο τρόπο το κενό του Αλβάρο Μοράτα, ο οποίος πήγε στη Γαλατασαράι.

«Η Μίλαν είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη μόνιμη απόκτηση του παίκτη Σαντιάγο Τομάς Χιμένες από τη Φέγενορντ Ρότερνταμ. Ο Μεξικανός επιθετικός έχει υπογράψει συμβόλαιο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2029», αναφέρει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Μίλαν έφτασε σε συμφωνία με τη Φέγενορντ για ποσό 32 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους, ενώ υπέγραψε συμβόλαιο με τον παίκτη ως το 2029, αξίας 2,5 εκατομμυρίων ευρώ καθαρά ανά σεζόν. Να σημειωθεί ότι η ολλανδική ομάδα θα είναι ο επόμενος αντίπαλος των «Ροσονέρι» στα πλέι οφ του Champions League.

¡Órale, wey! AC Milan just got a bit more Mexican 🇲🇽 @Santigim11 #DNACMilan #SempreMilan

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια αποχώρησε από τη Μίλαν και έγινε παίκτης της Μπολόνια, το μεσημέρι της Δευτέρας (3/2). Η αποχώρηση έγινε για προφανείς λόγους, καθώς ο Ιταλός ποδοσφαιριστής πήγε να πιαστεί στα χέρια με τον τεχνικό των «ροσονέρι» στην αναμέτρηση με την Πάρμα, πριν δύο εβδομάδες.

Η Μπολόνια εκμεταλλεύτηκε το γεγονός αυτό, κάνοντας πρόταση στον 28χρονο, ο οποίος είδε ότι δεν θα ξαναπαίξει στη Μίλαν ενόσω βρίσκεται εκεί ο Πορτογάλος και έτσι δέχτηκε. H νέα ομάδα του διεθνή Ιταλού, τον ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα και πλέον θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε άλλον σύλλογο που δεν είναι η Μίλαν. Ο αμυντικός υπέγραψε με τους «ροσομπλού», μέχρι τον Ιούνιο.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Καλάμπρια αποχώρησε από τον σύλλογο που «υπηρέτησε» από μικρό παιδί. Ο Ιταλός ήταν μέλος της Μίλαν για 18 χρόνια, δηλαδή ήταν εννέα χρονών όταν πρωτοφόρεσε τη φανέλα των «ροσονέρι». Ο ίδιος δάκρυσε όταν αντίκρισε για τελευταία φορά το προπονητικό κέντρο της Μίλαν πριν αποχωρήσει. Μάλιστα κάποιοι οπαδοί τον κατέγραψαν να κλαίει στο αυτοκίνητο του.

🥹 Calabria in tears as he leaves Milan after spending 18 years at the club:

“I’m going to miss it all. It’s not easy. It’s like splitting up with your wife.”

🎥 @AntoVitiello

pic.twitter.com/9sMKSKesln

— Italian Football TV (@IFTVofficial) February 1, 2025