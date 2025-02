Επιμένει στα εξοπλιστικά «made in EU» ο Μακρόν λέει το Politico

Στη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της Άτυπης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με αντικείμενο το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας, η Γαλλία θα είναι μόνη εναντίον (σχεδόν) όλων των άλλων ηγετών των κρατών – μελών του μπλοκ, όπως αναφέρει το Politico.

Το Παρίσι παραμένει σταθερό στη θέση του ότι τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων πρέπει να δαπανώνται σε στρατιωτικά συστήματα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στην Ευρώπη.

FRANCE DEFENCE UPDATE: President Macron has vowed to double the national defence budget, citing Russia’s invasion of Ukraine and Trump’s policies as catalysts for European strategic autonomy at an EU summit in Brussels, Belgium.

Macron emphasises the need for a stronger… pic.twitter.com/vIrqCCMNxz

