Προς απέλαση φοιτήτρια στις ΗΠΑ για «συμμετοχή σε διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης»

Η Λιου Λιτζούν, Κινέζα μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA), βρίσκεται προς απέλαση, καθώς φέρεται να έχει ανακληθεί η φοιτητική της βίζα μετά τη διοργάνωση συγκεντρώσεων υπέρ της Παλαιστίνης στην πανεπιστημιούπολη, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης από όλο τον κόσμο.

Η Λιου συνελήφθη τον Μάιο του 2024 κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων που σχετίζονταν με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η οποία ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η ανάκληση της βίζας της Λιου Λιτζούν ακολουθεί εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο αποσκοπεί στην «αντιμετώπιση του αντισημιτισμού». Το διάταγμα επικεντρώνεται σε αυτό που η κυβέρνηση Τραμπ έχει περιγράψει ως αύξηση του αντισημιτισμού σε πανεπιστήμια και κοινότητες των ΗΠΑ.

Βασικό άρθρο του διατάγματος απειλεί να ακυρώσει τις βίζες φοιτητών από το εξωτερικό που συμμετέχουν σε φιλοπαλαιστινιακό ακτιβισμό.

Το εκτελεστικό διάταγμα δίνει εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, του κράτους και της εσωτερικής ασφάλειας, να αναπτύξουν συστάσεις σχετικά με τον τρόπο παρακολούθησης και αναφοράς των δραστηριοτήτων των αλλοδαπών φοιτητών και του προσωπικού που συμμετέχουν σε τέτοιου είδους διαμαρτυρίες.

Επιπλέον, οι εν λόγω υπηρεσίες υποχρεούνται να παράσχουν στον Λευκό Οίκο συστάσεις εντός 60 ημερών σχετικά με τα νομικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Η περίπτωση της Λιου Λιτζούν είναι μία από τις πρώτες περιπτώσεις ανάκλησης θεώρησης βάσει της νέας πολιτικής.

Η Λιου ήταν μεταξύ εκατοντάδων φοιτητών του UCLA που συμμετείχαν σε διαδηλώσεις κατά των στρατιωτικών ενεργειών του Ισραήλ στη Γάζα. Οι διαμαρτυρίες κλιμακώθηκαν στις αρχές Μαΐου 2024, όταν οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο σε καταυλισμό αλληλεγγύης όπου είχαν συγκεντρωθεί σχεδόν 400 διαδηλωτές.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές της διαμαρτυρίας, πάνω από 100 άτομα τραυματίστηκαν κατά την επιδρομή, ενώ ορισμένοι χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη. Η αστυνομία χρησιμοποίησε κρότου λάμψης και γκλομπ για να διαλύσει το πλήθος.

