Ο Ολυμπιακός έχει δύσκολη έξοδο στη Λιβαδειά για την 21η αγωνιστική της Super League, όπου σε λίγη ώρα θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό του Νίκου Παπαδόπουλου.

Οι ερυθρόλευκοι μετά τη μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη επί της Καραμπάγκ με 3-0 και την εξασφάλιση της απευθείας πρόκρισης στους «16» του Europa League στρέφουν την προσοχή τους στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπου αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τους Βοιωτούς.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πριν το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό ανακοίνωσε την ενδεκάδα για το ματς και έδωσε φανέλα βασικού στον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, με τον Ουκρανό σέντερ φορ να εξαργυρώνει τις πολύ καλές εμφανίσεις στα τελευταία παιχνίδια.

Από εκεί και πέρα, ο Βάσκος τεχνικός επαναφέρει τον Παναγιώτη Ρέτσο στο αρχικό σχήμα, ενώ όσον αφορά τους υπόλοιπους στην άμυνα, κάτω από τα δοκάρια είναι κανονικά ο Τζολάκης και οι Ροντινέι, Κάρμο και Ορτέγκα.

Στη μεσαία γραμμή, θα είναι οι Μουζακίτης και Ντάνι Γκαρθία, με τον Σαντιάγκο Έσε να μένει εκτός, ενώ η τριάδα πίσω από τον Γιάρεμτσουκ θα αποτελείται από τους Κωστούλα, Τσικίνιο και Βέλντε.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ρόντινεϊ, Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα, Γκαρθία, Μουζακίτης, Κωστούλας, Τσικίνιο, Βέλντε, Γιάρεμτσουκ.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Πασχαλάκης, Μαρτίνς, Μπιανκόν, Ελ Κααμπί, Έσε, Πιρόλα, Ολιβέιρα, Μπακούλας, Παπακανέλλος.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Λεβαδειακό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Levadiakos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪#Olympiacos #LEVOLY #slgr pic.twitter.com/wZBavjRXWT

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 2, 2025