Peter Hujar – Ο Αμερικανός φωτογράφος που απαθανάτισε την Candy Darling στο νεκροκρέβατο

Μέχρι σήμερα, η πιο γνωστή φωτογραφία του Αμερικανού φωτογράφου Peter Hujar είναι το όμορφο και μελαγχολικό πορτρέτο της σούπερ σταρ του Άντι Γουόρχολ, Candy Darling, αναπαυμένη μέσα στο μακιγιάζ της στο νεκροκρέβατό της.

Είναι περιτριγυρισμένη από λουλούδια, με ένα μόνο τριαντάφυλλο να βρίσκεται στο πλάι της.

Τραβηγμένο το πορτραίτο το 1973 κατόπιν αιτήματός της, είναι μια έντεχνα σκηνοθετημένη συνεργασία με, όπως το έθεσε αργότερα ο Hujar, «την Candy να παίζει κάθε σκηνή θανάτου σε κάθε ταινία».

Μια σούπερ σταρ, λοιπόν, μέχρι τέλους.

Peter Hujar, Αυτοπορτραίτο

Το βάθος και το εύρος του έργου του Peter Hujar

Η εικόνα της Darling είναι μια ενδιαφέρουσα εικόνα στο μακρύ ταξίδι της μεταθανάτιας αναγνώρισης του Hujar, αφού κέντρισε το ενδιαφέρον ενός νεότερου κοινού το 2005, όταν εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του I Am a Bird Now, του ντεμπούτου άλμπουμ των Antony and the Johnsons.

Με την περίτεχνη χορογραφία του, ωστόσο, το πορτρέτο της Darling δεν είναι πραγματικά ενδεικτικό του εντυπωσιακού βάθους και εύρους του έργου του Hujar, το οποίο παρουσιάζεται πλήρως στην έκθεση Eyes Open in the Dark, μια ενδιαφέρουσα έκθεση του φίλου και τυπογράφου του καλλιτέχνη, Gary Schneider, και του βιογράφου του, John Douglas Miller, στη γκαλερί Raven Row του ανατολικού Λονδίνου.

Όλη η ομορφιά και μελαγχολία

Εκεί, ένα διαφορετικό αλλά σχετικό πορτρέτο της Candy Darling από το 1972 πλησιάζει περισσότερο στο θέμα του, του οποίου η ομορφιά και η μελαγχολία αναδύονται πιο έντονα, με το σώμα της τυλιγμένο σε λευκό λινό ύφασμα, πάνω στο οποίο διακρίνεται το ανάγλυφο όνομα του ιατρικού κέντρου Cabrini.

Είναι ένα από τα πολλά φαντάσματα που στοιχειώνουν αυτή την έκθεση, με τα μονόχρωμα πορτρέτα τους να μαρτυρούν το μοναδικό στυλ του Hujar: μια απρόσκοπτη συγχώνευση της κάπως αντισυμβατικής τεχνικής ικανότητας – το περίεργο μάτι του για τη σύνθεση – και της ικανότητας να προκαλεί μια αίσθηση βαθιάς οικειότητας, είτε πραγματικής είτε κατασκευασμένης, μεταξύ του ίδιου και των υποκειμένων του.

Οι εικόνες των φίλων του κυμαίνονται από τον τρυφερό τόνο -αρκετές μελέτες του εραστή του, του Αμερικανού καλλιτέχνη και γκέι ακτιβιστή David Wojnarowicz- έως τον προκλητικά γραφικό τόνο -ένα γυμνό πορτρέτο του χορευτή Bruce de Sainte Croix, καθιστός, με τα μάτια στραμμένα στο σημείο όπου το δεξί του χέρι πιάνει το σε στύση πέος του

Υψηλή τέχνη και υπόγεια ζωή

Ο αείμνηστος Peter Schjedahl, γράφοντας στο New Yorker, σημείωσε ότι ο Peter Hujar, ο οποίος πέθανε από πνευμονία σχετιζόμενη με το AIDS, σε ηλικία 53 ετών, το 1987, έκανε μερικά από τα καλύτερα έργα του στο «ιστορικό σταυροδρόμι υψηλής τέχνης και υπόγειας ζωής» που ήταν το κέντρο της Νέας Υόρκης τη δεκαετία του 1970.

Πολλά από τα πορτραίτα εδώ αντικατοπτρίζουν εκείνη τη μεθυστική εποχή του δημιουργικού πειραματισμού, είτε πρόκειται για τους διάσημους – Susan Sontag, William Burroughs, John Waters, Fran Lebowitz – είτε για τους λιγότερο γνωστούς, στους οποίους περιλαμβάνονται πολλοί φίλοι και γνωστοί του Hujar από την γκέι σκηνή της Νέας Υόρκης εκείνης της εποχής.

Το αρχοντικά σκανδαλώδες

Οι αυτοπροσωπογραφίες του Hujar τείνουν προς το πιο απλό ή το αρχοντικά σκανδαλώδες, ωστόσο σε μια περίπτωση προσεγγίζει το πιο σκληροπυρηνικό ομοερωτικό πεδίο που εξερεύνησε ο Robert Mapplethorpe με τόσο τρανταχτά ασυμβίβαστα αποτελέσματα.

Σε άλλες στιγμές, οι διαμορφωτικές επιρροές του, όπως ο Irving Penn και ο Richard Avedon, είναι πιο ευδιάκριτες, όπως με δύο πορτρέτα του στενού του φίλου, του ανεξάρτητου κινηματογραφιστή και ηθοποιού John Heys, του οποίου το εντυπωσιακό προφίλ είναι λουσμένο στις σκιές και το απαλό φως.

Η Candy Darling στο νεκροκρέβατο, 1973

Οι νουάρ ατμοσφαιρικές νυχτερινές λήψεις

Ο Peter Hujar φωτογράφισε επίσης ζώα, συμπεριλαμβανομένου του σκύλου ενός φίλου του, ο οποίος έδειχνε ισορροπημένος και σε εγρήγορση, πολλά επιβλητικά άλογα και, το πιο μυστηριώδες, μια σκεπτόμενη αγελάδα που κοιτούσε μέσα από συρματοπλέγματα, την οποία κάποτε χαρακτήρισε αυτοπροσωπογραφία.

Έξω από το στούντιό του, δημιούργησε έργα που εκτείνονταν πιο μακριά και ευρύτερα, από φωτογραφίες δρόμου της γκέι κοινότητας στα διάφορα σημεία συνάντησης στις αποβάθρες της δυτικής πλευράς του Μανχάταν μέχρι αρχιτεκτονικές εικόνες του ορίζοντα της πόλης.

Στα χρόνια της διαμόρφωσής του, ο Hujar σπούδασε κινηματογράφο στα στούντιο Cinecittà της Ρώμης, και υπάρχει κάτι κινηματογραφικό στις νουάρ ατμοσφαιρικές νυχτερινές λήψεις του από έρημες γειτονιές της Νέας Υόρκης.

Το γεγονός ότι αυτές οι οριακές τοποθεσίες ήταν σημεία για γκέι ψωνιστήρι προσθέτει ένα κρίσιμο υποκείμενο που είναι προσωπικό και, καθώς περνούν τα χρόνια, ιστορικά και πολιτισμικά σημαντικό.

Η Susan Sontag διακήρυξε κάπως υπερβολικά ότι η φωτογραφία «μετατρέπει ολόκληρο τον κόσμο σε νεκροταφείο»

Ανάμεσα στον αισθησιασμό και την καλλιτεχνία

Ένα γυμνό από το 1975, με τον μυστηριώδη τίτλο TC, αποπνέει έναν νωχελικό αισθησιασμό που θυμίζει κλασική ζωγραφική. Σε ένα άλλο, η σκηνοθέτις Cookie Mueller, που επίσης απαθανατίστηκε από τη Nan Goldin, μας κοιτάζει σχεδόν προκλητικά.

Σε πλήρη αντίθεση, μια άγνωστη κοπέλα που κοιμάται στο πλακάκι μιας πόρτας στη Νέα Υόρκη μοιάζει κωματώδης. Το γεγονός ότι αυτό το στιγμιαίο πορτρέτο αποφεύγει με κάποιο τρόπο την παρεμβατικότητα αποτελεί απόδειξη της σύνθετης ματιάς του Hujar.

Αλλού, τα αρσενικά θέματά του συχνά στρέφουν τα γυμνά τους σώματα υπό τις οδηγίες του. Ένας νεαρός Σνάιντερ σκύβει μακριά από την κάμερα, με το ένα πόδι τραβηγμένο πάνω και πάνω από το σκυμμένο κεφάλι του.

Ένας άλλος γνωστός του, ο Daniel Schock, γέρνει μπροστά στην καρέκλα του για να ρουφήξει το μεγάλο του δάχτυλο. Τα αποτελέσματα είναι υπερβολικά γωνιώδη και αμήχανα για να είναι είτε αισθησιακά είτε καλλιτεχνικά, αλλά πέφτουν κάπου στο ενδιάμεσο.

Ο Wojnarowicz πέθανε επίσης από AIDS το 1992

«Η φωτογραφία μετατρέπει ολόκληρο τον κόσμο σε νεκροταφείο»

Στη συνέχεια, υπάρχουν οι νεκροί και οι ετοιμοθάνατοι. Σε ένα δοκίμιο για το Portraits in Life and Death, το μοναδικό βιβλίο φωτογραφιών που δημοσίευσε ο Hujar όσο ζούσε, η Susan Sontag διακήρυξε κάπως υπερβολικά ότι η φωτογραφία «μετατρέπει ολόκληρο τον κόσμο σε νεκροταφείο».

Αυτό δεν ισχύει ακριβώς εδώ -ή πράγματι πουθενά- αλλά η ίδια είναι τώρα, φυσικά, ανάμεσα στους αποθανόντες των οποίων τα πορτραίτα διανθίζουν αυτή την έκθεση.

Ομοίως και ο καλλιτέχνης Paul Thek, ο οποίος ήταν σύντροφος του Hujar στις αρχές της δεκαετίας του 1960, όταν το ζευγάρι ταξίδεψε μαζί στην Ιταλία. Ο Thek πέθανε από AIDS ένα χρόνο μετά τον Hujar, το 1988.

Το βιβλίο της Sontag, «Aids and its Metaphors», που εκδόθηκε το 1989, είναι αφιερωμένο σε αυτόν. Ο Wojnarowicz πέθανε επίσης από AIDS το 1992. Οι πιο λιτές και στοιχειωτικές εικόνες αυτής της έκθεσης ανήκουν σε αυτόν και όχι στον Hujar.

Αποτελούνται από ένα τρίπτυχο του ετοιμοθάνατου Hujar που είναι τόσο αμείλικτο όσο και σχεδόν ιερό με τον τρόπο μιας σύγχρονης Πιετά: το λιπόσαρκο γενειοφόρο πρόσωπο του φωτογράφου, το δεξί του χέρι που μοιάζει να πιάνει ένα σεντόνι, τα χλωμά του πόδια που προεξέχουν από τα σκεπάσματα του κρεβατιού.

Ο Wojnarowicz τις έφτιαξε στο δωμάτιο 1423 του κέντρου Cabrini, το ίδιο δωμάτιο στο οποίο ο Hujar είχε δημιουργήσει την περίφημη Candy Darling στο νεκροκρέβατο δεκατέσσερα χρόνια νωρίτερα.

Το Eyes Open in the Dark είναι μια έκθεση γεμάτη παράξενους απόηχους και ίχνη δημιουργικών δρόμων που κάποτε διασταυρώθηκαν. Επιβεβαιώνει την όμορφη και μελαγχολική ιδιοφυΐα του Peter Hujar, ενός πανύψηλου καλλιτέχνη του 20ού αιώνα, του οποίου η ώρα ήρθε επιτέλους.

*Peter Hujar: Eyes Open in the Dark, στη Raven Row, Λονδίνο έως τις 6 Απριλίου

*Με στοιχεί από theguardian.com | Αρχική Φωτό: H Candy Darling στο νεκροκρέβατο / Photo: Peter Hujar