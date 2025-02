Έξι Αμερικανοί που κρατούνταν στη Βενεζουέλα απελευθερώθηκαν την Παρασκευή και επιστρέφουν στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντηση του απεσταλμένου του με τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

Η συνάντηση με τον Ρίτσαρντ Γκρενέλ απέδωσε κάποιες πρώτες συμφωνίες για το καλό των δύο χωρών και της περιοχής, δήλωσε χθες το βράδυ ο πρόεδρος της Βενεζουέλας στην ετήσια ομιλία του προς τους δικαστικούς, σύμφωνα με το Reuters. «Μπορώ να πω ότι ήταν πολύ θετικό. Πρόεδρε Ντόναλντ Τραμπ, κάναμε ένα πρώτο βήμα, ελπίζω ότι μπορεί να συνεχιστεί», πρόσθεσε.

Σε δημοσίευμά του το CNN τονίζει τη σημασία της συνάντησης των δύο ανδρών δεδομένου ότι η Ουάσινγκτον δεν αναγνωρίζει επισήμως την προεδρία του Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο οι ηγέτες της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα έχουν κατηγορήσει ότι έκλεψε τις περσινές εκλογές.

We are wheels up and headed home with these 6 American citizens.

They just spoke to @realDonaldTrump and they couldn’t stop thanking him. pic.twitter.com/sCvCO4HQQv

