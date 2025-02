Επίσημο: Ανακοινώθηκε από την Μπόχουμ ο… σερβιτόρος Μασούρας (pic & vid)

Κι επίσημα στην Μπόχουμ ο Γιώργος Μασούρας! Η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Έλληνα άσου από τον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού ως το καλοκαίρι.

Μάλιστα η παρουσίασή του έγινε μέσα από ένα εκπληκτικό βίντεο όπου ο Μασούρας εμφανίζεται σε ρόλο σερβιτόρου. «Σήμερα ήταν οκ, αλλά χάσαμε. Μπορούμε όμως ακόμα να ποστάρουμε ένα βίντεο άφιξης; Για πάμε, ας το κάνουμε», αναφέρεται στη λεζάντα του βίντεο.

Σε αυτό, ένας φίλος της Μπόχουμ κάθεται σε ένα τραπέζι και έχει μπροστά του κατάλογο με ελληνικά φαγητά όπου στο «11» υπάρχει το «γεύμα Μασούρας». Στη συνέχεια ο Γερμανός βλέπει στο youtube βίντεο με τον Μασούρα ώσπου ξαφνικά έρχεται το γεύμα του το οποίο φέρνει ο Μασούρας που παραδίδει μία φανέλα με το νούμερο «11» και το όνομά του.

Welcome to VfL, Giorgios Masouras!#meinVfL are delighted to announce the signing of Greek winger Giorgios Masouras, on loan from UEFA Conference League champions @olympiacosfc, until the end of the season!#MahlzeitMasouras pic.twitter.com/XhL9e4b4gi

— VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848EN) February 1, 2025