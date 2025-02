Συνεχίζεται το… γαστρονομικό ταξίδι του Φουρνιέ

Η αγάπη του Εβάν Φουρνιέ για την ελληνική κουζίνα είναι εδώ και καιρό γνωστή.

Σε όποιο μέρος της Ελλάδας και αν πηγαίνει ο Γάλλος σούπερ σταρ με αφορμή τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, πάντα ρωτάει για τις σπεσιαλιτέ και τα τοπικά φαγητά κάθε περιοχής.

Μετά λοιπόν το σουβλάκι, την φέτα, την μπουγάτσα και τα τρίγωνα πανοράματος που έχει ήδη δοκιμάσει, ο Φουρνιέ θέλει να μάθει τι πρέπει να εξερευνήσει στην Πάτρα.

Με τον Ολυμπιακό να αναμένεται να αντιμετωπίσει αύριο, Κυριακή (2/2) εκτός έδρας τον Προμηθέα (17:15, ΕΡΤ3) για την 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ο Γάλλος ρώτησε τους followers του στο twitter ποια είναι η σπεσιαλιτέ της πόλης.

Συγκεκριμένα, ο Φουρνιέ έγραψε: «Κάποια σπεσιαλιτέ της Πάτρας που πρέπει να ξέρω»;

Δείτε το σχετική ανάρτηση του Γάλλου άσου:

Any Patras specialties I should be aware of?

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) February 1, 2025