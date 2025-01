Νέα Ορλεάνη: Ποια ήταν τα θύματα της επίθεσης – Νέοι, φοιτητές και εργαζόμενοι ανάμεσα στους νεκρούς

Τα ρεπορτάζ των πρώτων ωρών μετά τη φονική επίθεση στη Νέα Ορλεάνη, ανέφεραν τα δεκάδες θύματα ως «γλεντζέδες» που γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά.

Τα αποτρόπαια πλάνα με τα πτώματα στη Μπέρμπον Στριτ έχουν εμπεδωθεί στη μνήμη, ως μια «μικρογραφία» πολεμικής σφαγής σε καιρό ειρήνης.

Καθώς όμως έρχονται στη δημοσιότητα τα στοιχεία των ανθρώπων που σφαγιάστηκαν, από τον οδηγό του Τέσλα και τους συνεργούς του, η φρίκη αποκτά ονοματεπώνυμα: Η 18χρονη αφροαμερικανίδα Νι’Κύρα Τσεγιέν Νεντώ, που ονειρευόταν να σπουδάσει νοσηλευτική, ο 37χρονος – επίσης αφροαμερικανός Ρέτζι Χάντερ πατέρας δύο παιδιών, ο 38χρονος Μάρτιν «Τάιγκερ» Μπετς πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας του Πρίνστον, η 27χρονη Νικόλ Περέζ, πωλήτρια και μητέρα μονογονεϊκής οικογένειας ήταν ανάμεσα στα 15 θύματα.

Οι οικογένειες και οι φίλοι των θυμάτων, με δηλώσεις τους στα ΜΜΕ και αναρτήσεις στα social media, αποχαιρετάνε τα αγαπημένα τους πρόσωπα, σοκαρισμένοι από το χαμό τους.

Νι Κύρα Τσεγιέν Νεντό, 18 ετών

Η οικογένεια της Νι Κύρα Τσεγιέν Νεντό, από το Γκάλφπορτ του Μισισίπι, έμαθε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς ότι η 18χρονη κόρη και εγγονή τους, είχε περάσει την παραμονή του νέου έτους στη Νέα Ορλεάνη με τον ξάδελφό της και ήταν μεταξύ εκείνων που σκοτώθηκαν στην επίθεση στην Μπέρμπον Στριτ.

«Δεν ξέραμε ότι ήταν εκεί, γιατί θα το αποθάρρυνα, ειδικά σε περιόδους που είναι γιορτές», δήλωσε η Τζένιφερ Σμιθ, γιαγιά της κ. Ντεντό. «Κανένα από τα παιδιά μου δεν πηγαίνει σε πρωτοχρονιάτικα πάρτι. Πάντα είχα αυτόν τον φόβο».

Η κ. Ντεντό, γνωστή ως «Biscuit» στην οικογένεια και τους στενούς της φίλους, ανυπομονούσε να ξεκινήσει το κολέγιο μέσα στο Γενάρη, όπου σκόπευε να σπουδάσει νοσηλευτική. Εμπνεύστηκε από τη μητέρα και τη γιαγιά της, που ήταν και οι δύο νοσοκόμες, και από τη δουλειά της, στην καθαριότητα ενός νοσοκομείου.

«Όταν οι γονείς σου λένε να μην πας πουθενά, παρακαλώ ακουσέ τους», γράφει η μητέρα της νεκρής στο Facebook

Ήταν πολύ δεμένη με την οικογένειά της και είχε άλλα πέντε αδέλφια. Πέθανε την επομένη της επετείου του θανάτου του παππού της.

«Ήταν η χαρά μας για το λίγο διάστημα που την είχαμε κοντά μας», δήλωσε η κ. Σμιθ. «Είναι δύσκολο να πιστέψω ότι έφυγε».

Την Τετάρτη, η μητέρα της κ. Ντεντώ δημοσίευσε στο Facebook μια φωτογραφία της κόρης της και επιβεβαίωσε τον θάνατό της στην επίθεση. Έγραψε: «Όταν οι γονείς σου λένε να μην πας πουθενά, σε παρακαλώ άκουσε τους».

Ρέτζι Χάντερ – 37 ετών

Ο 37χρονος Ρέτζι Χάντερ, 37 ετών, είχε έρθει για ένα σύντομο ταξίδι στη Νέα Ορλεάνη από τη γειτονική πόλη Μπατόν Ρουζ της Λουιζιάνα, μαζί με τον ξάδελφό του, για την αλλαγή του χρόνου. Στις 5.30 τα ξημερώματα η ξαδέλφη του, Σιρέλ Τζάκσον, δέχθηκε τηλεφώνημα από το πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Νέας Ορλεάνης, και έσπευσε εκεί. Όταν έφτασε, μια ώρα αργότερα, ανακάλυψε ότι ο ξάδελφός της, πατέρας δύο παιδιών, είχε πεθάνει από εσωτερικά τραύματα. Ο ξάδελφός του νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα.

Όπως δήλωσαν στους NY Times οι συγγενείς του νεκρού, ο Ρέτζι, πατέρας δύο παιδιών και υπάλληλος σε αποθήκη, είχε «τρομερή αίσθηση του χιούμορ, με μια δόση σαρκασμού», του άρεσε να περνάει χρόνο με την οικογένειά τους, και ήταν «πολύ ανταγωνιστικός όταν έπαιζε παιχνίδια».

Love you always brother ! You inspired me everyday now you get to be with me in every moment. I got this family T, don’t worry. This is for us ❤ https://t.co/8sSFf564Mb

— Jack Bech (@jackbech7) January 1, 2025

Μάρτιν «Τάιγκερ» Μπέτς, 28 ετών

Ο Μάρτιν Μπετς, γνωστός με το παρατσούκλι «Τάιγκερ», ήταν πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας αμερικάνικου φουτμπολ του πανεπιστημίου του Πρίνστον. «Ήταν τίγρης στα όλα του. Ένας ορμητικός αντίπαλος, με αστείρευτη ενέργεια, αγαπημένος συμπαίκτης, και στοργικος φίλος», δήλωσε ο προπονητής της ποδοσφαιρικής ομάδας του Πρίνστον.

Ο αδελφός του, Τζακ, επίσης ποδοφαιριστής στην ομάδα του Πανεπιστημίου του Τέξας, αποχαιρέτησε τον αδελφό του στο Χ: «Με ενέπνεες κάθε μέρα και τώρα θα είσαι μαζί μου σε κάθε στιγμή. Θα φροντίζω εγώ την οικογένειά μας Τ, μην ανησυχείς. Αυτό είναι για εμάς».

Καρίμ Μπαντάουι 18 ετών

Ο πατέρας του 18χρονου Καρίμ Μπανταουί, επιβεβαίωσε τον θάνατο του γιου του εκφράζοντας «βαθιά λύπη και πένθος».

Ως θρησκευόμενος μουσουλμάνος στρέφεται για παρηγοριά στον Θεό: «Ζητάμε από τον Αλάχ τον Παντοδύναμο να τον ελεήσει, και να μας δώσει υπομονή και δύναμη να το ξεπεράσουμε αυτό», δήλωσε. «Ανήκουμε στον Αλλάχ και σε αυτόν θα επιστρέψουμε», πρόσθεσε, μια έκφραση που συνήθως απαγγέλλεται από τους μουσουλμάνους όταν ακούνε για το θάνατο ενός άλλου μουσουλμάνου.

Ο Καρίμ ήταν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα, στο οποίο επίσης θρηνούν για το χαμό του.

Νικόλ Περέζ, 27 ετών

Η 27χρονη ήταν υπάλληλος σε παντοπωλείο, και μεγάλωνε μόνη το τετράχρονο αγοράκι της.

«Ήταν αφοσιωμένη, έξυπνη και καλόκαρδη», δήλωσε η εργοδότρια και φίλη της στο CBS. «Ήταν όμορφη και γεμάτη ζωή», έγραψε σε έναν διαδικτυακό έρανο που δημιούργησε για τη φίλη της.

Η νεαρή μητέρα έφερνε τον γιο της στη δουλειά όταν δεν είχε σχολείο, του μάθαινε ανάγνωση και αριθμητική, στην αποθήκη του delicatessen.

«Ήταν πραγματικά ένα πολύ καλό παιδί ρε φίλε, τα έπαιρνε όλα πάνω της, και τώρα απλά έφυγε…», δήλωσε με οδύνη η φίλη της στην εφημερίδα Washington post.