Diplo: Υπό την επήρεια LSD στο πρωτοχρονιάτικο σόου του CNN ο διάσημος DJ

O DJ Diplo αποχαιρέτησε το 2024 «από ψηλά». Στην έκτακτη εμφάνιση του στο ετήσιο πρωτοχρονιάτικο σόου του CNN με τους Άντι Κόεν και Άντερσον Κούπερ, ο Diplo αποκάλυψε ότι είχε καταναλώσει LSD -κάτι που συνηθίζει να κάνει συχνά.

Ο Diplo, 46, άφησε έκπληκτους τους οικοδεσπότες Άντι Κόεν και Άντερσον Κούπερ όταν αποκάλυψε ότι ήταν υπό την επήρεια LSD κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του.

«Είμαι τόσο περίεργος… Ποιο είναι το πιο συμβατικό μέρος που έχεις κάνει LSD;» τον ρώτησε ο Κόεν, 56. «Ακριβώς τώρα!» απάντησε ο DJ.

Diplo trips on LSD while appearing on CNN’s New Year’s Eve special.

