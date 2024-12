Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς μετέβη το Σάββατο στο Μαγδεμβούργο για να εκφράσει τη στήριξή του στα θύματα της επίθεσης στη χριστουγεννιάτικη αγορά, από την οποία σκοτώθηκαν πέντε άτομα και τραυματίστηκαν περισσότερα από 200, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα απολογισμό.

«Τι τρομερή τραγωδία είναι να τραυματίζονται και να σκοτώνονται τόσοι πολλοί άνθρωποι εκεί με τέτοια κτηνωδία», δήλωσε ο Σολτς. «Σχεδόν 40 είναι τόσο σοβαρά τραυματισμένοι που μας οδηγεί σε μεγάλη ανησυχία γι’ αυτούς».

Η καγκελάριος κάλεσε το έθνος να σταθεί ενωμένο απέναντι στο μίσος.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον επαγγελματισμό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και όσων φρόντισαν τους τραυματίες.

«Είναι σημαντικό να μην μείνει τίποτα ανεξερεύνητο, να σηκώσουμε κάθε πέτρα», πρόσθεσε.

Νωρίτερα ο Σολτς κατέθεσε ένα λευκό τριαντάφυλλο στο σημείο του μνημείου που στήθηκε κοντά στο σημείο όπου συνέβη η επίθεση.

Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen.

Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden.

