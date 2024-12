Ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών με το Ισραήλ να ανακοινώνει ότι θα κλείσει την πρεσβεία του στο Δουβλίνο αφού πρώτα η Ιρλανδία ανακοίνωσε την υποστήριξή της στη προσφυγή της Νότιας Αφρικής κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ICJ), κατηγορώντας το Τελ Αβίβ για «γενοκτονία».

Το Ισραήλ θα κλείσει την πρεσβεία του με αφορμή «τις ακραίες πολιτικές της ιρλανδικής κυβέρνησης κατά του Ισραήλ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του, ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στο Δουβλίνο είχε ανακληθεί μετά από τη μονομερή απόφαση της Ιρλανδίας ν’ αναγνωρίσει ένα Παλαιστινιακό κράτος.

Απαντώντας ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Σάιμον Χάρις ανέφερε ότι η απόφαση του Ισραήλ του προκαλεί βαθιά λύπη.

«Απορρίπτω απολύτως τον ισχυρισμό ότι η Ιρλανδία στρέφεται κατά του Ισραήλ. Η χώρας μας υποστηρίζει την ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και το διεθνές δίκαιο», ανέφερε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

This is a deeply regrettable decision from the Netanyahu government. I utterly reject the assertion that Ireland is anti-Israel. Ireland is pro-peace, pro-human rights and pro-International law. https://t.co/rDga5GpT3u

— Simon Harris TD (@SimonHarrisTD) December 15, 2024