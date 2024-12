Νέες ταινίες: Τομ Χανκς και ένας διαφορετικός Άρχοντας των Δαχτυλιδιών στην οθόνη

Νέες ταινίες σε προεορτικό κλίμα. Κάτι οι ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, κάτι τα καλά παιδικά animation σαν το «Βαϊάνα 2» και οι σκοτεινές αίθουσες έχουν αρχίσει να «ζεσταίνονται».

Αυτή την εβδομάδα, οι ταινίες που είναι πρόσκληση σε έξοδο είναι η επανεμφάνιση του δημοφιλούς φραντσάιζ, «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Ο Πόλεμος των Ροχίριμ», αλλά σε ταινία κινουμένων σχεδίων, ενώ η ταινία που ξεχωρίζει, ανάμεσα στις επτά πρεμιέρες της εβδομάδας, είναι το μιούζικαλ επιστημονικής φαντασίας «The End» του Τζόσουα Οπενχάιμερ, με την Τίλντα Σουίντον.

Ο Τομ Χανκς και η Ρόμπιν Ράιτ μας καλούν στο τελευταίο φιλμ του οσκαρικού Ρόμπερτ Ζεμέκις, «Εδώ», ενώ οι φίλοι των υπερηρωικών ταινιών μπορούν να «πάρουν τη δόση τους» με το «Kraven ο Κυνηγός».

Mε λίγα λόγια: Είκοσι πέντε χρόνια μετά από μια περιβαλλοντική καταστροφή που κατέστρεψε τη Γη, μια οικογένεια μένει εγκλωβισμένη σε ένα πολυτελές καταφύγιο, βαθιά κάτω από την επιφάνεια της γης, όπου προσπαθεί να διατηρήσει την ελπίδα και μια έννοια κανονικότητας, συνεχίζοντας τις τελετουργίες της καθημερινότητας. Έως τη στιγμή που η άφιξη μιας άγνωστης επιζήσασας του πάνω κόσμου, ενός κοριτσιού, ανατρέπει αυτή τη ρουτίνα…

Μετα-αποκαλυπτικό μιούζικαλ, για το τέλος του κόσμου, από τον Τζόσουα Οπενχάιμερ, εξαιρετικό ντοκιμαντερίστα, με δυο υποψηφιότητες για Όσκαρ, εδώ, στην πρώτη του ταινία μυθοπλασίας, έχοντας στη διάθεσή του ένα διαλεχτό καστ.

Ο Τζόσουα Οπενχάιμερ («Η Όψη της Σιωπής», «Η Πράξη του Φόνου»), που μας έχει εντυπωσιάσει με το βάθος της σκέψης του και τη διεισδυτική ματιά του, που πολλές φορές έχει σοκάρει το ανυποψίαστο κοινό, διατηρεί και σε αυτό το ιδιότυπο μιούζικαλ επιστημονικής φαντασίας τον σαρκασμό του, για να σατιρίσει κάτι που φοβάται όλο και περισσότερο η ανθρωπότητα, το τέλος του κόσμου.

Μία ευκατάστατη οικογένεια – πατέρας, μητέρα και γιος – που έχει το προνόμιο να ζει μέσα στην πολυτέλεια βαθιά, σε ένα καταφύγιο κάτω από την επιφάνεια της γης, έπειτα από την καταστροφή του πλανήτη, που σημειώθηκε πριν 25 χρόνια, διατηρεί τις ελπίδες της και συνεχίζει να πιστεύει στην επιστροφή της κανονικότητας. Ο πατέρας, πρώην στέλεχος στον ενεργειακό τομέα ελαχιστοποιεί τον ρόλο που έπαιξε στην καταστροφή του πλανήτη, ενώ έχει φροντίσει να ζουν πλουσιοπάροχα σε ένα πρώην αλατωρυχείο, φτιάχνοντας μία εναλλακτική πραγματικότητα που έχει χτίσει στο μυαλό της όλη η οικογένεια, ακόμη και ο γιος που δεν έχει γνωρίσει ποτέ τη ζωή στη γη. Φτιάχνοντας ζηλευτά εδέσματα για τα κεφάτα δείπνα τους, που συνοδεύονται από χορό και τραγούδια, θέλουν να προστατέψουν το καταφύγιό τους, μέχρι που εμφανίζεται μια κοπέλα, που επέζησε από τον όλεθρο και που θα τους ανατρέψει αυτή την ευχάριστη ρουτίνα.

Το ενδιαφέρον θέμα της ταινίας κατά διαστήματα δείχνει συναρπαστικό αν και εξαντλητικής διάρκειας (2,5 ωρών), καθώς ο Οπενχάιμερ βάζει λόγια στο στόμα της οικογένειας, που μοιάζουν κούφια, κοινότυπα τσιτάτα που ακούμε συνεχώς, βγαλμένα από το εγχειρίδιο του «καλού πολίτη». Μια οικογένεια που ζει μέσα στην πολυτέλεια, με διακοσμημένες ανασκαφές, γκαλερί τέχνης, βιβλιοθήκη και εσωτερική πισίνα, τα μέλη της οποίας βρίσκουν τον χώρο για να ανταγωνιστούν μεταξύ τους, αφού δεν έχει μείνει κανείς άλλος για να αναμετρηθούν. Κάνουν δικά τους ιστορικά γεγονότα που δεν έζησαν ποτέ, φτιάχνουν ιδανικά σενάρια για τον εαυτό τους και ζουν μέσα στο δικό τους κόσμο, μέχρι που εμφανίζεται μία κοπέλα, αναγκάζοντάς τους να πνιγούν στα μυθεύματά τους.

Μία εκπληκτική σάτιρα και ένας στοχασμός για όλους αυτούς που όταν έρθει η «κακιά η ώρα» κι ενώ μας έχουν ζαλίσει με τα κοινότυπα σλόγκαν για τη σωτηρία του πλανήτη, αυτοί θα έχουν φροντίσει για τη σωτηρία τους και το επίπεδο ζωής τους – ένα δηλητηριώδες σχόλιο για τις ελίτ.

Τώρα, γιατί η ταινία έπρεπε να γίνει μιούζικαλ, η απάντηση εν μέρη δίνεται στο αποκαλυπτικό φινάλε, αλλά ενδεχομένως θα ήταν πιο αποτελεσματική χωρίς τα εκτεταμένα μουσικοχορευτικά κομμάτια της.

Έξοχοι οι Τίλντα Σουίντον, Μάικλ Σάνον και Τζορτζ ΜακΚέι, ειδικά στην πρόζα, ενώ και το υπόλοιπο καστ συμβάλλει στο έξοχο σκηνικά και δραματουργικά φιλμ του Οπενχάιμερ, απ’ τον οποίο περιμένουμε με ενδιαφέρον την επόμενη δουλειά του.

Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Ο Πόλεμος των Ροχίριμ (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim)