Ενοπλος πυροβόλησε και τραυμάτισε δυο παιδιά σε δημοτικό σχολείο στην Καλιφόρνια χθες Τετάρτη, προτού αυτοκτονήσει, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία και μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε σχολείο στην πόλη Παλέρμο της Καλιφόρνιας, περίπου 90 χιλιόμετρα βόρεια του Σακραμέντο, ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μπιουτ.

«Δυο μαθητές υπέστησαν τραυματισμούς και έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο»

Authorities say a suspect is dead and two students are hurt after a shooting at a school in the Northern California community of Palermo on Wednesday. https://t.co/HIDccv7Pmk — CBS News (@CBSNews) December 4, 2024

«Ο φερόμενος ως ένοπλος είναι νεκρός», σημείωσε μέσω X, προτρέποντας τους γονείς να πάνε να πάρουν τα παιδιά τους από κοντινή εκκλησία. Δεν αναφέρθηκε στην ανάρτηση σε τραυματισμούς μαθητών.

Ο σερίφης της κομητείας Μπιουτ, ο Κόρι Χόνι, δήλωσε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KCRA, μέρος του εθνικού δικτύου του NBC, ότι ο φερόμενος ως δράστης βρέθηκε νεκρός από τραύμα που προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του όταν αστυνομικοί μετέβησαν στο σχολείο.

Σύμφωνα με τη Μέγκαν Μακμάν, εκπρόσωπο του γραφείου του σερίφη, που επιβεβαίωσε τις πληροφορίες αυτές μιλώντας τηλεφωνικά στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον μαθητών περί τις 13:09 (τοπική ώρα).

Η κυρία Μακμάν δήλωσε πως «δυο μαθητές υπέστησαν τραυματισμούς και έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο» για να τους προσφερθούν φροντίδες. Είπε πως δεν είναι ενήμερη για τη σοβαρότητα της κατάστασής τους.

JUST IN: Cops have responded to an active shooter at Feather River School of Seventh-Day Adventist in Palermo, California – ABC Suspect is dead.pic.twitter.com/yPislzyguk — Eric Daugherty (@EricLDaugh) December 4, 2024

Το κίνητρο του δράστη και αυτόχειρα είναι άγνωστο. Ο κ. Χόνι δήλωσε πως η αστυνομία προσπαθεί να εξακριβώσει αν είχε σχέση με το σχολείο, όπου φοιτούν περίπου 33 μαθητές του ηλικιακού φάσματος μεταξύ 5 και 13 ετών.

Βαρύ τίμημα

Οι ΗΠΑ, χώρα όπου κυκλοφορούν περισσότερα όπλα απ’ ό,τι κάτοικοι (περίπου 400 εκατομμύρια), πληρώνουν εξαιρετικά βαρύ τίμημα για τη διάδοση και τη χαρακτηριστική ευκολία απόκτησής τους:

WARNING: News video NOT EDITED & shows school shooters body at Feather River School. Ok @NBCNightlyNews Creepy to show the deceased school shooters body near a playground- without blurring that image! #Palermo #California #NBC #NBCNightlyNews #LesterHolt pic.twitter.com/dW8YSxZ89f — Always dreamin’ … (@MsAJF) December 4, 2024

καταγράφονται δεκάδες χιλιάδες θάνατοι κάθε χρόνο, ασύγκριτα περισσότεροι απ’ ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη οικονομικά ανεπτυγμένη χώρα στον κόσμο.

Οι όποιες προσπάθειες έγιναν στην πορεία των ετών για να επιβληθούν αυστηρότεροι έλεγχοι αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές, όταν δεν σκόνταψαν στην τεράστια επιρροή του λόμπι της οπλοκατοχής στο Κογκρέσο.

Πηγή: ΑΠΕ