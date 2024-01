Σικάγο: Σκότωσαν 2 μαθητές λυκείου σε «ενέδρα θανάτου» ενώ έφευγαν από το σχολείο τους

Δύο μαθητές λυκείου, 16 και 17 ετών, τραυματίστηκαν θανάσιμα χθες Παρασκευή από πυρά ενόπλων στο Σικάγο των ΗΠΑ (φωτογραφία, επάνω, από τον τόπο της επίθεσης).

TEEN STUDENTS KILLED: Two Innovations High School students, 16 and 17-year-old boys, were shot and killed during the busy midday in Downtown Chicago moments after they walked out of school.

We speak to witnesses and students who explain what they heard before shots were fired.

