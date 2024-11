Η λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε πυραύλους κατά ισραηλινής ναυτικής βάσης κοντά στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, τη δεύτερη επίθεση αυτού του είδους μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες.

Πρόκειται για «απάντηση στις επιθέσεις και στις σφαγές που διέπραξε ο ισραηλινός εχθρός» στον Λίβανο, δήλωσε η Χεζμπολάχ σε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι στοχοθετήθηκε η ναυτική βάση Στέλλα Μάρις, βορειοδυτικά της Χάιφα.

Η Χεζμπολάχ είχε δηλώσει χθες ότι επιτέθηκε στην ίδια ναυτική βάση με ρουκέτες, για τους ίδιους λόγους.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η Χεζμπολάχ δήλωσε επίσης ότι σήμερα στοχοθέτησε με πυραύλους την αεροπορική βάση Ραμάτ Νταβίντ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 45 χιλιομέτρων από τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου.

Η Χεζμπολάχ εκτοξεύει βλήματα κατά του Ισραήλ από τις 8 Οκτωβρίου 2023, μία ημέρα μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν εικόνες που φέρεται να τραβήχτηκαν μετά την επίθεση της Χεζμπολάχ.

Οι φωτογραφίες αυτές δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα.

