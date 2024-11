Σε… «κέντρο εξειδικευμένης φροντίδας» η φοιτήτρια που γδύθηκε δημόσια στο Ιράν

Η Ιρανή φοιτήτρια που συνελήφθη το Σάββατο στην Τεχεράνη αφότου γδύθηκε δημοσίως «έχει μεταφερθεί σε ένα κέντρο εξειδικευμένης φροντίδας», ανακοίνωσε η πρεσβεία του Ιράν στο Παρίσι, σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε σήμερα (6/11), κάτι μου μόνο καθησυχαστικό δεν μπορεί είναι για τη μοίρα της θαρραλέας κοπέλας.

«Η εν λόγω φοιτήτρια πάσχει από ψυχολογική ευθραυστότητα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε ένα κέντρο εξειδικευμένης φροντίδας», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, στο οποίο δεν διευκρινίζεται το όνομα του ιδρύματος – διερωτάται κανείς πόσο κοντά στην αλήθεια μπορεί να είναι παραπάνω περιγραφή του.

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Επιστημών, Έρευνας και Τεχνολογιών του Ιράν Χουσέιν Σιμαέι χαρακτήρισε «ανήθικη» τη συμπεριφορά της νεαρής γυναίκας, χωρίς να δώσει κάποια ένδειξη σχετικά με την τύχη της, που εν πολλοίς αγνοείται, από τη στιγμή που την… ανέλαβε το αυταρχικό καθεστώς.

Η φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Azad της Τεχεράνης συνελήφθη το Σάββατο, αφού γδύθηκε και έμεινε με τα εσώρουχά της προκειμένου, σύμφωνα με ομάδες ακτιβιστών που αποκάλυψαν την υπόθεση, να διαμαρτυρηθεί κατά της παρενόχλησης αξιωματούχων ασφαλείας, οι οποίοι την κατηγορούσαν ότι δεν σεβόταν τον αυστηρό ισλαμικό ενδυματολογικό κώδικα.

Σε βίντεο που έγιναν σύντομα viral, η γυναίκα διακρίνεται να περπατάει αργά μπροστά από το πανεπιστήμιο φορώντας τα εσώρουχά της, προτού την μεταφέρουν με τη βία σε ένα αυτοκίνητο άνδρες με πολιτικά.

In Iran, a student harassed by her university’s morality police over her “improper” hijab didn’t back down. She turned her body into a protest, stripping to her underwear and marching through campus—defying a regime that constantly controls women’s bodies. Her act is a powerful… pic.twitter.com/76ekxSK7bI

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) November 2, 2024