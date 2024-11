Τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδία, όταν πτώση λεωφορείου σε φαράγγι στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 20 άτομα, ενώ αρκετοί είναι οι τραυματισμένοι.

Το περιστατικό φαίνεται να σημειώθηκε στη βόρεια Ινδία, σύμφωνα με αξιωματούχο της πολιτείας Ουταραχάντ.

Το λεωφορείο κατευθυνόταν από την περιοχή Γκαργουάλ προς την Κουμαόν όταν συνέβη το ατύχημα κοντά στο χωριό Κούπι.

Όπωα αναφέρει το indiatoday, οι θάνατοι έχουν φτάσει τα 28 άτομα και υπάρχουν φόβοι ότι υπάρχουν και εγκλωβισμένοι άνθρωποι, ενώ πιστεύεται ότι 35 άτομα επέβαιναν στο όχημα. Η τοπική αστυνομία υποστηρίζει ότι οι νεκροί αναμένεται να αυξηθούν. Μερικοί από τους επιβαίνοντες έχουν διασωθεί και μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Για το περιστατικό οι αρχές ενημερώθηκαν κατά τις 09:00 (τοπική ώρα), όταν κάλεσαν άτομα που είχαν πέσει από το λεωφορείο κατά την ώρα που συνέβη το δυστύχημα. Μάλιστα, για τις οικογένεις των αποθανόντων θα δοθεί οικονομική βοήθεια, όπως υποστηρίζει το πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΙ.

«Ιδιαίτερα δυσάρεστα είναι τα νέα για τους θανάτους των επιβαινόντων στο τραγικό δυστύχημα του λεωφορείου που σημειώθηκε στην Marchula, στην περιοχή της Almora. Η τοπική διοίκηση έλαβε οδηγίες να πραγματοποιήσει γρήγορα διαδικασίες βοήθειας και διάσωσης», ανέφερε ο πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης της Ουταραχάντ, Pushkar Singh Dhami.

«Η τοπική διοίκηση και οι ομάδες του SDRF στο σημείο του δυστυχήματος, εργάζονται ταχύτατα να απεγκλωβίσουν τους τραυματισμένους και να τους μεταφέρουν στο κοντινότερο κέντρο υγείας, για τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με τις οδηγίες με αεροδιακομιδή θα μεταφερθούν οι σοβαρά τραυματισμένοι επιβάτες αν αυτό απαιτείται», συμπλήρωσε.

In #Uttarakhand, 20 people were killed and many injured today when a bus fell into a deep gorge in Almora district. The bus was going from Garhwal to Kumaon when the accident took place near Kupi village in #Almora.

Search and rescue operations are underway.#Accident pic.twitter.com/gv3SaWx9Bh

— All India Radio News (@airnewsalerts) November 4, 2024