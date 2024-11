Σκάνδαλο: Όταν η Μέριλιν Μονρόε έκανε σεξ με τα αδέλφια Κένεντι την ίδια βραδιά

Η Mέριλιν Μονρόε φέρεται να έκανε σεξ την ίδια βραδιά με τους Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι και τον αδελφό του Ρόμπερτ (Μπόμπι) Κένεντι μετά την εμφάνιση της στη γενέθλια εκδήλωση προς τιμήν του προέδρου των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη τον Μάϊο του 1962.

Τις αποκαλύψεις φέρνει στο φως η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Σίρλεϊ Μακ Λέιν που υπογράφει την αυτοβιογραφία της, το coffee table book «The Wall of Life: Pictures and Stories from this Marvelous Lifetime».

Σύμφωνα με τη New York Post στις σελίδες του υπάρχουν μυστικά που μέχρι τώρα κανείς δεν είχε προσυπογράψει. Αυτά αφορούν την «αμαρτωλή» σχέση της σταρ του Χόλιγουντ, Μέριλιν Μονρόε με τα αδέλφια των Κένεντι.

Σύμφωνα με τη Σίρλεϊ Μακ Λέιν η Μέριλιν Μονρόε έκανε σεξ με τους δύο αδελφούς Κένεντι τη νύχτα που τραγούδησε το «Happy Birthday, Mr. President» στον Τζον Κένεντι.

Η Σίρλεϊ Μακ Λέιν ήταν παρούσα στην εκδήλωση και λέει ότι παρευρέθηκε σε ένα πάρτι μετά την εκδήλωση.

«Ο Τζον Κένεντι μόλις είχε βγει από την κρεβατοκάμαρα όταν ο Μπόμπι [Ρόμπερτ] Κένεντι είχε μόλις μπει μέσα. Η Μέριλιν ήταν μέσα»

Σε αυτό είδε τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι να βγαίνει από ένα υπνοδωμάτιο όπου ήταν η Μέριλιν Μονρόε και λίγο αργότερα είδε να μπαίνει σε αυτό ο Ρόμπερτ Κένεντι, πιθανώς για να κάνει σεξ με τη σταρ μετά τον αδελφό του.

«Το 1962, στη διάσημη γιορτή για τα 45α γενέθλια του Τζον Φ. Κένεντι στο Madison Square Garden, εγώ και ο Τζίμι Ντουράντε εμφανιστήκαμε για τον πρόεδρο και το κοινό αλλά αυτό που θυμούνται οι περισσότεροι είναι η Μέριλιν Μονρόε να του τραγουδάει το’Happy Birthday’», γράφει η Μακ Λέιν στο βιβλίο της.

«Μετά έγινε ένα κλειστό πάρτι στο σπίτι τού [τομεάρχη Οικονομικών των Δημοκρατικών] Άρθουρ Κριμ… Ο Τζον Κένεντι μόλις είχε βγει από την κρεβατοκάμαρα και περπατούσε πίσω μου όταν ο Μπόμπι [Ρόμπερτ] Κένεντι είχε μόλις μπει μέσα. Η Μέριλιν ήταν στην κρεβατοκάμαρα».

Σύμφωνα με τη New York Post πάντως, η Μακ Λέιν δεν είναι η πρώτη που υπαινίσσεται τα παραπάνω για τους αδελφούς Κένεντι και τη Μέριλιν Μονρόε.

Η Τζάκι Κένεντι απείλησε τον Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι για τη Μέριλιν Μονρόε

Στο νέο της βιβλίο, «Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed», η Μορίν Κάλαχαν -πρώην αρθρογράφος της New York Post- ισχυρίζεται ότι η Μέριλιν Μονρόε έκανε σεξ με τον Ρόμπερτ στο καμαρίνι της 30 λεπτά πριν τραγουδήσει στον JFK.

Στο ίδιο βιβλίο η Κάλαχαν υποστήριξε ότι η σύζυγος και Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Τζάκι Κένεντι, ήξταν εξοργισμένη μετά το ευχετήριο τραγούδι της Μέριλιν Μονρόε στο σύζυγο της.

Στο τελεσίγραφο της η Τζάκι Κένεντι απείλησε τον Κένεντι ότι αν δεν σταματούσε τη σχέση του με τη Μέριλιν Μονρόε, θα φρόντιζε να αμαυρώσει τη δημόσια εικόνα του και θα έβαζε τέλος στην προεδρική του καριέρα

Σύμφωνα με την Κάλαχαν η Τζάκι Κένεντι απείλησε τον JFK για το γάμο τους και του απαγόρευσε να έχει οποιαδήποτε σχέση με τη σταρ του Χόλιγουντ.

Στο τελεσίγραφο της η Τζάκι Κένεντι απείλησε τον Κένεντι ότι αν δεν ακολουθούσε τις οδηγίες της θα τον χώριζε, θα διεκδικούσε την κηδεμονία των παιδιών τους και θα φρόντιζε να αμαυρώσει τη δημόσια εικόνα του για να μην μπορέσει να εκλεγεί δεύτερη φορά στο Λευκό Οίκο.