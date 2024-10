Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο ενός 12χρονου κοριτσιού - «Ένα παιχνίδι που πήγε στραβά»

Συγκίνηση έχει προκαλέσει ο μυστηριώδης θάνατος της 12χρονης Honey French που βρέθηκε νεκρή το πρωί του Σαββάτου στο σπίτι της στην περιοχή Milford Haven του Pembrokeshire της Ουαλίας.

Σύμφωνα με τη μητέρα της, το συμβάν ήταν ένα «τραγικό ατύχημα», ενώ η αστυνομία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει ακόμα τον ακριβή τρόπο με τον οποίο η μικρή Honey έχασε τη ζωή της, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έκθεση του ιατροδικαστή.

Μιλώντας για την απώλεια της κόρης της, η Jessica French δήλωσε: «ήταν ένα τραγικό ατύχημα, ένα παιχνίδι που πήγε στραβά. Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες. Ήταν το πιο αγαπητό κορίτσι από όλους», σύμφωνα με την Daily Mail.

Πολλά είναι τα αφιερώματα που έχουν αναρτηθεί για τη Honey, με εκατοντάδες συλλυπητήρια μηνύματα να στέλνονται στους γονείς της, αλλά και στον αδερφό της.

Η Stacey-Leigh Keeble έγραψε προς τιμήν της: «Η Honey (μελισσούλα) ήταν η καλύτερη φίλη της κόρης μου, είμαστε συντετριμμένοι με την είδηση, έφυγες πολύ νωρίς».

Ανέφερε πως η κόρη της είναι «συντετριμμένη», προσθέτοντας: «ελπίζω να χορεύεις εκεί ψηλά, πανέμορφη».

Honey French, 12, dies in game gone wrong at home https://t.co/3EnaxE5Wnj

— INFORMAT 🚨 (@informat_news) October 22, 2024